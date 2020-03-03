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Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile İdlib ve mülteci meselesini telefonda görüştü.

AA | 03.03.2020 - 02:56..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İDLİB VE MÜLTECİLER MESELESİ ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.

Erdoğan, Merkel ile görüştü

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