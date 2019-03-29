TSK'dan Kuzey Irak'a hava operasyonu

Yurt içi ve yurt dışında bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonel faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mevzi ve yerleşim yerlerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

PKK'YA KUZEY IRAK'TA DARBE

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.