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TSK'dan Kuzey Irak'a hava operasyonu

Irak'ın kuzey kesimlerinde bulunan PKK kamplarına, TSK'nın Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş jetleri operasyon düzenledi.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 15:46..
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Yurt içi ve yurt dışında bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonel faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mevzi ve yerleşim yerlerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

TSK'dan Kuzey Irak'a hava operasyonu

PKK'YA KUZEY IRAK'TA DARBE

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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