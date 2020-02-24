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18 aylık midilli, business class'ta uçtu

ABD'de 18 aylık Fred adlı bir at, ilk kez bindiği uçağın business class bölümünde yolculuk yaptı. Fred'in koltuğu 2 bin dolara mal oldu.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 16:03..
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Amerika Birleşik Devletleri'nden ilginç bir yolculuk yaşandı.

18 aylık bir midilli, ilk kez uçakta business class yolculuk yaptı.

Fred adındaki at, iki sertifikaya sahip. Bunlardan biri bağışıklık sistemi sorunu olan sahibi Ronica Froese'a rehberlik yapması nedeniyle...

18 AYLIK AT, BUSINESS CLASS'TA UÇTU

Diğer sertifika ise kreş, hastaneler ve huzurevlerinde terapi hayvanı olarak "çalışmasından" dolayı.

18 aylık midilli business class'ta uçtu VİDEO

2 BİN DOLARLIK YOLCULUK

Fred, 7 Şubat'taki yolculuk öncesi aylarca eğitim gördü.

66 santimetre boyundaki midilli, Michigan Havalimanı'nda Froese ile birlikte gümrük kapısından geçti. Midilli'nin seyahati 2 bin dolar tuttu.

18 aylık midilli, business class'ta uçtu

ÖZEL KIYAFETLE UÇTU

Bir kabin görevlisinin atlara alerjisi olması nedeniyle, Fred yolculuğunu özel bir giysiyle gerçekleştirdi.

18 aylık midilli, business class'ta uçtu

Fred'e hem yolcular hem de mürettebatın çok ilgi gösterdiği belirtildi.

Bağırsak hastası olan Froese, yürüyemediği dönemlerde Fred'in yardımıyla ayaka durabildiğini söyledi.

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