Amerika Birleşik Devletleri'nden ilginç bir yolculuk yaşandı.

18 aylık bir midilli, ilk kez uçakta business class yolculuk yaptı.

Fred adındaki at, iki sertifikaya sahip. Bunlardan biri bağışıklık sistemi sorunu olan sahibi Ronica Froese'a rehberlik yapması nedeniyle...

18 AYLIK AT, BUSINESS CLASS'TA UÇTU

Diğer sertifika ise kreş, hastaneler ve huzurevlerinde terapi hayvanı olarak "çalışmasından" dolayı.

18 aylık midilli business class'ta uçtu VİDEO

2 BİN DOLARLIK YOLCULUK

Fred, 7 Şubat'taki yolculuk öncesi aylarca eğitim gördü.

66 santimetre boyundaki midilli, Michigan Havalimanı'nda Froese ile birlikte gümrük kapısından geçti. Midilli'nin seyahati 2 bin dolar tuttu.

ÖZEL KIYAFETLE UÇTU

Bir kabin görevlisinin atlara alerjisi olması nedeniyle, Fred yolculuğunu özel bir giysiyle gerçekleştirdi.

Fred'e hem yolcular hem de mürettebatın çok ilgi gösterdiği belirtildi.

Bağırsak hastası olan Froese, yürüyemediği dönemlerde Fred'in yardımıyla ayaka durabildiğini söyledi.