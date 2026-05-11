18 Mayıs Pazartesi Günü tatil mi, hafta sonu ile birleşecek mi? İşte son durum

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve çalışan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde "18 Mayıs Pazartesi tatil mi?" sorusuna kilitlendi.

Salı gününe denk gelen resmi tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği merak konusu.

Peki, 18 Mayıs yarım gün mü, idari izin ilan edilecek mi? İşte detaylar...

18 MAYIS TATİL OLACAK MI?

Mevcut kanunlara göre, 19 Mayıs öncesindeki 18 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil veya yarım gün değil.

Herhangi bir karar açıklanmadığı sürece, Pazartesi günü kamu kurumlarında, okullarda ve özel sektörde tam gün mesai devam edecek.

19 Mayıs Salı günü ise resmi bayramları arasında yer aldığı için tam gün resmi tatil olarak kutlanacak.