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Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan Ramazan ayı için fitre ve zekat çağrısında bulundu. İmamoğlu, "Fitre ve zekatlarınızı belediyeye bağışlamanız için hukuki bir engel yok" dedi.

Haber Merkezi |
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Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan yardım kampanyasında yaşanan 'yardım kolisi' tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Ekrem İmamoğlu, bu kez de İBB için fitre ve zekat çağrısında bulundu.

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı çağrıda 'fetvaya gerek yok' demesi de dikkatlerden kaçmadı.

"FİTRE VE ZEKATINIZI BİZE VEREBİLİRSİNİZ"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, “Yardımlarınızı ulaştırmada en güvenilir aracı devlet kurumlarıdır. Bu manada belediyelerinize, bize inanın, zekatınıza da, fitrenizi de gerektiği noktada bize verebilme şansınız vardır. Bunun kanunda yeri vardır. Bunun aksini kimse inkar edemez. Bununla ilgili de kimsenin fetva vermesine gerek yok!” dedi.

Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi ViDEO

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