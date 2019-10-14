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Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

Şehir Tiyatroları'nda bu hafta da seyircilerin beğenisini kazanacak oyunlar sahnelenecek.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 15:22..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında 1’i yeni, 9 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Tiyatroseverlerin buluşma noktası olan Şehir Tiyatroları, yeni sezonda da yeni oyunlarla seyircilerin karşısına çıkıyor.

Şehir Tiyatroları'nda 16-19 Ekim tarihleri arasında sahnelenecek oyunlar şöyle...

SAHNELENECEK OYUNLAR

İki Efendinin Uşağı, Ben Çağırmadım, Hisse-i Şayia, Kahvede Şenlik Var, Uzlaşma, Şahane Züğürtler, Geç Kalanlar, Komik-i Şehir Naşit Bey, Karıncalar-Bir Savaş Vardı.

Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

İKİ EFENDİNİN UŞAĞI (Yeni Oyun)

Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler.

Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır.

Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor.

MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ'NDE

Oyun, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

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