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Yabancı basında günün manşetleri

Venezuela'da ABD destekli Juan Guaido yanlılarının sokaklara dökülerek Maduro'yu istifaya çağırması sonrasında ülkede çıkan karışıklık, dış basının ana gündemini oluşturdu.

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 12:46..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Venezuela’da dün, hükümet karşıtı Juan Guaido’nun destekçilerine "Sokaklara dökülün" çağrısı yapmasının ardından ülkede baş gösteren kaos ortamı, ABD’li gazetenin manşetindeydi. ABD hükümetinin desteğiyle darbe çağrısı yapan Guaido, "Asla teslim olmayın" söylemlerinde bulundu.

Yabancı basında günün manşetleri

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

Venezuela’daki darbe girişimi, NTY’in manşetine “Muhalif lider Guaido’nun Maduro’ya yaptığı baskılar, ülkedeki krizi daha da derinleştirdi” bakış açısıyla taşındı.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Darbe yanlılarının sokak eylemleri, Financial Times’ın ana konusuydu. ABD hükümetinin, Çin’e yönelik siber saldırı suçlamalarında yumuşamasının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, Çinli müzakerecilerle yapılacak ticaret görüşmelerinde elle tutulur ilerleme sağlanacağını umduğuna yönelik söylemleri de gazetenin öne çıkan başlıklarından oldu.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE TIMES

Venezuela’da sokağa dökülen darbe yanlıları, İngiliz gazetenin gündeminde Maduro ordusunun eylemcileri bastırmak için güç kullanarak harekete geçtiği açısıyla verildi.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

The Guardian, ana sayfasında, "Venezuela’da başkaldırının başlamasıyla karışıklıklar başladı" cümlesiyle olaya yer verdi.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE INDEPENDENT

Independent, darbe girişimini, Venezuela’da karışıklıklar ateşlendi başlığıyla duyurdu.

Yabancı basında günün manşetleri

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