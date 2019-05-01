Yabancı basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Venezuela’da dün, hükümet karşıtı Juan Guaido’nun destekçilerine "Sokaklara dökülün" çağrısı yapmasının ardından ülkede baş gösteren kaos ortamı, ABD’li gazetenin manşetindeydi. ABD hükümetinin desteğiyle darbe çağrısı yapan Guaido, "Asla teslim olmayın" söylemlerinde bulundu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Venezuela’daki darbe girişimi, NTY’in manşetine “Muhalif lider Guaido’nun Maduro’ya yaptığı baskılar, ülkedeki krizi daha da derinleştirdi” bakış açısıyla taşındı.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Darbe yanlılarının sokak eylemleri, Financial Times’ın ana konusuydu. ABD hükümetinin, Çin’e yönelik siber saldırı suçlamalarında yumuşamasının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, Çinli müzakerecilerle yapılacak ticaret görüşmelerinde elle tutulur ilerleme sağlanacağını umduğuna yönelik söylemleri de gazetenin öne çıkan başlıklarından oldu.

İNGİLTERE – THE TIMES

Venezuela’da sokağa dökülen darbe yanlıları, İngiliz gazetenin gündeminde Maduro ordusunun eylemcileri bastırmak için güç kullanarak harekete geçtiği açısıyla verildi.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

The Guardian, ana sayfasında, "Venezuela’da başkaldırının başlamasıyla karışıklıklar başladı" cümlesiyle olaya yer verdi.

İNGİLTERE – THE INDEPENDENT

Independent, darbe girişimini, Venezuela’da karışıklıklar ateşlendi başlığıyla duyurdu.