Suudi Arabistan Yemen'i bombaladı

Suudi Arabistan Yemen'e yönelik hava saldırılarına Ramazan ayında da ara vermedi.

Sana'ya yönelik hava saldırısı düzenleyen Suudi Arabistan, sivilleri katletti.

6 SİVİL ÖLDÜ, 52 YARALI VAR

Ülkede yayın yapan Masiah TV, dördü çocuk olmak üzere altı sivilin hava bombardımanında hayatını kaybettiğini duyurdu. 52 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

İFTAR VAKTİ SALDIRI

Saldırının iftar vaktinde gerçekleştirilmesi nedeniyle birçok insanın evlerinde yaralandığı öğrenildi.

"PATLAMA O KADAR GÜÇLÜYDÜ Kİ..."

Reuters'a konuşan Abdülrezzak Muhammed adlı Yemenli, "Patlama o kadar güçlüydü ki taşlar havada uçuşuyordu. İlk kez evimiz böyle sallandı" dedi.