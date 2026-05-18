19 Mayıs konserleri 2026: İstanbul, Ankara, İzmir’de ücretsiz etkinlikler

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu bu yıl da tüm Türkiye'yi sarıyor.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok büyükşehirde, etkinlikler düzenleniyor.

Pop, rock ve rap müziğin en sevilen isimlerinin sahne alacağı, fener alaylarından spor turnuvalarına kadar dopdolu geçecek ücretsiz etkinliklerin il il, gün gün tüm detayları haberimizde...

İSTANBUL ETKİNLİKLERİ

Maltepe Etkinlik Alanı Konserleri

17.00 – Kapı Açılışı: Müzik ve gösteriler için alan kapıları açılıyor.

Akşam Programı: Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık, elektronik müziğin öncülerinden Bedük ve enerjik performansıyla Baran Mengüç sahne alacak. Ayrıca İBB Gençlik Halk Dansları topluluğu özel gösterileriyle geceye renk katacak.

Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti (Gençlik Şenliği)

14.00 – Kapı Açılışı: Spor parkurları, farklı aktivite alanları, jonglör gösterileri ve halk oyunları gün boyu gençleri ağırlayacak.

Sahne Performansı: Gençlerin yakından takip ettiği M Lisa, bu alanda sahne alarak bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

ANKARA ETKİNLİKLERİ

AOÇ Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı

18.00: "Sönmeyen Meşale" adlı Müzikli Dans Tiyatrosu.

19.00: Ankara Echoes – Canlı Müzik.

20.30: Ece Seçkin – Canlı Müzik Konseri.

Kalaba Kent Meydanı ve Fatih Stadı Programı

16.30: Geleneksel 19 Mayıs Stadyum Töreni (Fatih Stadı).

19.40: Fatih Stadı'ndan meydana doğru meşalelerle Fener Alayı Yürüyüşü.

20.00: Sefo Konseri (Kalaba Kent Meydanı).

Atatürk Sahil Parkı

19.00: İrem Derici – Canlı Müzik Konseri.

Rock ve Alternatif Müzik Günleri (18-19 Mayıs)

18 Mayıs (20.00): Emre Aydın Konseri

19 Mayıs (12.00 - 18.00): Çocuk ve Gençlik Şenliği.

19 Mayıs (20.00): Madrigal Konseri.

Mamak Belediyesi Programı

17.00: Gençlik ve Spor Kortej Yürüyüşü.

18.00: Halk Oyunları ve Özel Ritim Grupları Gösterisi.

19.30: Tolga Kaya Konseri.

21.00: Ferhat Kaygusuz Konseri.

İZMİR ETKİNLİKLERİ

Cumhuriyet ve Gündoğdu Meydanları

19.30 – Dev Kortej: Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Gündoğdu Meydanı'na uzanan yürüyüşte, 350 metrelik dev Atatürk Bayrağı taşınacak.

20.30: Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri.

Karşıyaka Gençlik Festivali (15 - 19 Mayıs)

Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı: 5 gün boyunca kesintisiz süren festival kapsamında konserler, DJ performansları, atölyeler, söyleşiler, tiyatro gösterileri ve festival çarşısı İzmirlileri ağırlıyor.

Dans Şampiyonası: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Latin Dansları Türkiye Şampiyonası Karşıyaka'da düzenleniyor. Ayrıca "Kareler" hip-hop ve breakdans buluşması sokak kültürünü meydana taşıyor.

19.45 Korteji: Karşıyaka Belediyesi önünden başlayıp tarihi Karşıyaka Çarşısı'na kadar sürecek büyük bir fener alayı düzenlenecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)

19.00 & 20.30: "GENÇLER! SAHNE SİZİN 2026" programı kapsamında iki bölüm halinde genç yeteneklerin canlı müzik ve sahne performansları büyük salonda sanatseverlerle buluşacak.

Menemen ve Diğer İlçe Etkinlikleri

Ulukent Kent Gözü Rekreasyon Alanı (19.00): DJ performansları ve ardından saat 20.30'da popüler müziğin sevilen ismi Semicenk konseri.

Ertan Ünver Millet Parkı (20.00): Ertuğrul Dörtyol'dan başlayacak kortej yürüyüşünün ardından saat 21.00'de Narkoz grubu sahne alacak.