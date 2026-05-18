19 Mayıs Salı banka çalışma saatleri: Bankalar açık mı, kapalı mı

Türkiye’nin en önemli milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs öncesinde gözler çalışma ve tatil düzenine çevrildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlattığı bu anlamlı gün nedeniyle kamu kurumları, okullar ve bankaların çalışma durumu yeniden gündeme geldi.

Özellikle hafta içine denk gelen bayram nedeniyle bankalar ve devlet dairelerinin açık olup olmayacağı araştırılıyor.

İşte 19 Mayıs Salı günü bankaların çalışma düzeni…

19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil takvimi uygulanacaktır.

Bu kapsamda, salı günü bankalar, valilikler, kaymakamlıklar, vergi daireleri ve belediyeler gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak, vatandaşlara doğrudan hizmet vermeyecektir.

Mahallelerde bulunan aile sağlığı merkezleri tatil boyunca hizmet dışı kalacak, hastanelerin acil servisleri çalışmayı sürdürecektir.

İlaç tedariği sağlamak isteyen vatandaşlar için ise eczaneler, bulundukları bölgelerdeki nöbetçi eczane sistemine göre hizmet sunacaktır.