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19 yaşındaki pazarcı: Genç adamı evde tutamazsın

Şişli Fulya semt pazarında çok sayıda 20 yaş altı genç, hem yasağa uymadı hem de maskesiz satış yaptı. Pazarcılardan biri ise "Genç adam yani kanı kaynıyor, evde duramaz." diyerek kendisi savundu.

DHA |
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19 yaşındaki pazarcı: Genç adamı evde tutamazsın

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde her geçen yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.

Bu tedbirler kapsamında 20 yaşın altındakilerin de sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Ayrıca pazar yeri, market ve toplu taşıma araçlarında da maske takma zorunluluğu getirilirken, maske satışı da yasaklanmıştı.

HEM YAŞLARI KÜÇÜK HEM DE MASKESİZLER

Fakat İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya semt pazarında uyarılara ve yasaklara rağmen 20 yaşın altında birçok kişinin çalıştığı görüldü. Ayrıca pazardaki esnafın çoğunun maske kullanmaması ve pazarda maske satışı yapılması da dikkat çekti.

19 yaşındaki pazarcı: Genç adamı evde tutamazsın ViDEO

“GENÇ ADAMI EVDE TUTAMAZSIN"

15 yaşında pazarda satış yapan ve maske de takmayan bir çocuk, "İşte geliyoruz, adam lazım ama adam yok. Ben maske kullanmak istemiyorum." dedi. 19 yaşında olan ve hem pazara satış yapamaya gelen hem de maske kullanmayan bir genç ise “19 buçuk yaşındayım. Yasak da ne yapacağız? Maskem de vardı da şu an unuttum. Yanımda yok. Toplu bir çıkma yasağı gelene kadar çıkmaya devam edeceğim. Şimdi genç adamı evde tutamazsın. Genç adam yani kanı kaynıyor, evde duramaz." dedi.

19 yaşındaki pazarcı: Genç adamı evde tutamazsın

"YASAKTAN HABERİM YOK"

19 yaşında olan başka bir maskesiz pazarcı ise "Ben 2001'liyim, 19 yaşındayım. Yasaktan haberim yok." dedi. Yanındaki babası ise "O, 31 yaşında. Yasakla da bir ilgisi yok. Var mı itirazınız?" diyerek tepki gösterdi.

13 yaşında pazardaki bir çocuğun yakını ise “Bu çocuk burada oturuyor, o yüzden gelmiş. Birazdan evine gidecek." dedi.

19 yaşındaki pazarcı: Genç adamı evde tutamazsın

PAZARDA MASKESİZ SATIŞ

Pazarda maskesiz satış yapmalarıyla ilgili de yorum yapan pazarcı, "Şu anda arada bir buçuk metre olduğu için yok. Doğru söylüyorsunuz, normalde maske kullanmamız lazım da mesafe olduğu için biraz esnek davranabiliyoruz. Arabada maskemiz var." şeklinde konuştu.

HABERİ OLAN DA VAR

Maskesiz satış yapan pazarcı Emrah Kılıçlı ise “Yasaktan haberim var. Mola verdim diye takmıyorum. Ayrıca ürünlerde seçme ve el sürme de yasak. Önlemimizi alıyoruz." dedi.

19 yaşındaki pazarcı: Genç adamı evde tutamazsın

"MASKELER ELİMDE KALDI"

Pazarda çeşitli maskeler satan bir pazarcı, “Maske satışı yapıyorum. Satış yasaklandı, ekmeğimi bu şekilde kazanmaya çalışıyorum. Ben bu ürünleri aldığım için hepsi elimde kaldı. Bunları mecburen paramı kurtarmak için satmak zorundayım. Daha kârım yok. Bundan ufacık sermaye yapabilirsem, tekrardan farklı bir ürün alıp satacağım." diye konuştu.

19 yaşındaki pazarcı: Genç adamı evde tutamazsın

19 yaşındaki pazarcı: Genç adamı evde tutamazsın

19 yaşındaki pazarcı: Genç adamı evde tutamazsın

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