1905 GSYİAD, şampiyonluk kutlaması düzenledi
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği organizasyonla sarı-kırmızılıların şampiyonluğu kutlandı.
Galatasaray camiası, Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) organizasyonunda kutladı.
İstanbul Ulus'taki bir işletmede organize edilen şampiyonluk gecesine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.
ŞAMPİYONLUK COŞKUSU YAŞANDI
Şampiyonluk kupasının da sergilendiği gecede katılımcılar, marşlar ve tezahüratlarla şampiyonluk mutluluğunu yeniden yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)