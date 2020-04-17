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2 astronot ve 1 kozmonot dünyaya geri döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli 2 Amerikalı astronot ve 1 Rus kozmonot, Kazakistan’a iniş yaparken, görev sürelerinin 272 gün olduğu açıklandı.

İHA |
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2 astronot ve 1 kozmonot dünyaya geri döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı 2 Amerikalı astronot ile Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roskosmos) 1 Rus kozmonot, uzaydaki görevlerinin ardından bugün dünyaya dönerek, Kazakistan’a iniş gerçekleştirdi.

BAŞARILI İNİŞ

NASA’ya bağlı astronotlardan Andrew Morgan, Jessica Meir ve Rus kozmonot Oleg Skripochka ISS’den Soyuz MS-15 tip uzay aracı ile ayrılarak, bugün dünyaya dönerken, Kazakistan’ın Karakanga bölgesinde bulunan Jezkazgan'a başarılı bir iniş yaptı.

2 astronot ve 1 kozmonot dünyaya geri döndü

272 GÜNLÜK UZAY GÖREVİ

Morgan, 20 Temmuz 2019’da dünyadan ayrılmış, 272 günlük uzay görevine gönderilmişti.

2 astronot ve 1 kozmonot dünyaya geri döndü

25 EYLÜL 2019'DA AYRILMIŞLARDI

Meir ve Skripochka ise dünyadan 25 Eylül 2019 tarihinde ayrılarak ISS’de göreve başlamıştı.

2 astronot ve 1 kozmonot dünyaya geri döndü

2 astronot ve 1 kozmonot dünyaya geri döndü

2 astronot ve 1 kozmonot dünyaya geri döndü

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