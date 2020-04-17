Gürcistan’da bir kişi koronavirüs yasağını at ile deldi

1 Küçükçekmece'deki fabrika yangını yeniden alev aldı Küçükçekmece'de kağıt fabrikasının bahçesindeki yangın yeniden başladı.

2 İstanbul'a konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu Konteynerde 211 bin 250 maske, 5 bin 800 tulum ve 3 bin 975 önlük ele geçirilirken, 1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı.

3 Gürcistan'da araç yasaklandı, atla trafiğe çıktı Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında araç kullanımının yasaklanmasının ardından otoyola at ile çıkan bir kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

4 Fransa'da koronadan son 24 saatte 761 kişi öldü Fransa'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 18 bin 681'e yükseldi.

5 Koronavirüs için Çin’i suçladı: Biz çekiyoruz İstanbul'da halk ekmek satış noktası önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Ekmek kuyruğunu gören bir vatandaş Çinlileri suçlayarak "O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz." dedi.

6 2 astronot ve 1 kozmonot dünyaya geri döndü Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli 2 Amerikalı astronot ve 1 Rus kozmonot, Kazakistan’a iniş yaparken, görev sürelerinin 272 gün olduğu açıklandı.