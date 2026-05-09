2 bin 400 yıllık Diagoras Piramit Mezarı’na dijital kalkan

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yer alan ve antik dünyanın nadir örneklerinden biri olarak kabul edilen Diagoras’ın Piramit Mezarı, modern teknolojiyle koruma altına alındı. Yaklaşık 2 bin 400 yıllık geçmişe sahip tarihi yapı, hem güvenlik hem de turizm açısından yeni bir döneme girdi. Bölgeye yerleştirilen fotokapan ve kamera sistemleri sayesinde anıt mezar artık günün her saati izlenebilir hale getirildi.

TARİHİ MİRAS İÇİN 24 SAATLİK DİJİTAL KORUMA

Marmaris Ticaret Odası tarafından yürütülen çevre düzenleme ve koruma projesi kapsamında, Turgut Mahallesi’nde bulunan antik yapının güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izni ve Marmaris Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, alanın çevresine yüksek çözünürlüklü kameralar ve fotokapan sistemleri yerleştirildi.

Bu sistemlerle birlikte anıt mezar, olası kaçak kazı girişimlerine ve tarihi dokuya zarar verebilecek tüm müdahalelere karşı sürekli gözetim altına alındı.

FOTOKAPANLARLA ANLIK TAKİP SİSTEMİ

Kurulan fotokapanlar sayesinde alandaki her hareketlilik anlık olarak kayıt altına alınıyor. Sistem, özellikle gece saatlerinde izinsiz girişleri tespit ederek güvenlik birimlerine hızlı müdahale imkânı sağlıyor.

Yetkililer, bu uygulamanın kültürel mirasın korunmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor.

ANTİK ALANDA FİZİKSEL VE DİJİTAL GÜVENLİK BİR ARADA

Proje kapsamında yalnızca dijital sistemler değil, fiziksel koruma önlemleri de güçlendirildi. Anıt çevresine koruma şeridi çekilirken, bilgilendirici tabelalar yerleştirilerek ziyaretçilerin bilinçlendirilmesi sağlandı.

Bu sayede hem yapının zarar görmesi engellendi hem de ziyaretçi güvenliği artırıldı.

GECE ZİYARETİNE IŞIKLI DOKUNUŞ

Çalışmalar kapsamında anıtın bulunduğu güzergâh tamamen aydınlatıldı. Böylece Diagoras’ın Piramit Mezarı, gece saatlerinde de ziyaret edilebilir bir kültür rotasına dönüştürüldü.

Oluşturulan yürüyüş yolları sayesinde ziyaretçilerin tarihi dokuya zarar vermeden alanı gezebilmeleri sağlandı.

“GEÇMİŞİ GELECEĞE TEKNOLOJİYLE TAŞIYORUZ”

Marmaris Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, anıtın Türkiye’de ayakta kalan tek piramit çatılı yapı olma özelliğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yüzyıllardır ayakta duran bu eşsiz mirası korumak önceliğimizdir. Modern güvenlik teknolojilerini antik yapımızla buluşturduk. Fotokapan ve kamera sistemleriyle artık 24 saat koruma sağlıyoruz. Geçmişin izlerini teknolojinin gücüyle geleceğe aktarıyoruz.”

Yeni uygulamayla birlikte Diagoras’ın Piramit Mezarı, hem arkeolojik değerinin korunması hem de turizm potansiyelinin artırılması açısından örnek bir model haline geldi.