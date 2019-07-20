2 bin liranın altındaki akıllı telefonlar

Yurt dışından telefon getirenlerin sayısının günden güne artması üzerine harekete geçen devlet, harç bedelini 1500 liraya çıkardı.
Bu karar, yurt dışından telefon getirmenin cazibesinin önüne geçti.
Akıllı telefon meraklıları da yeniden iç piyasada satışa sunulan telefonları değerlendirmeye başladı.
İşte 2 bin liranın altındaki fiyatlarla kullanıcılarını bekleyen akıllı telefon modelleri;
1- Xiaomi Redmi Note 7
İşlemci: 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 6.3 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 48MP ve 5MP arka kamera / 13MP ön kamera
Dahili hafıza: 64GB
RAM: 4GB
Batarya: 4000 mAh
Fiyat: 1.739 TL
2- Samsung Galaxy A30
İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 6.4 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 16MP ve 5MP arka kamera / 16MP ön kamera
Dahili hafıza: 64GB
RAM: 4GB
Batarya: 4000 mAh
Fiyat: 1.910 TL
3- Samsung Galaxy A40
İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 5.9 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 16MP ve 5MP arka kamera / 25MP ön kamera
Dahili hafıza: 64GB
RAM: 4GB
Batarya: 3100 mAh
Fiyat: 1.699 TL
4- Samsung Galaxy M20
İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 6.3 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 13MP ve 5MP arka kamera / 8MP ön kamera
Dahili hafıza: 64GB
RAM: 4GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: .1419 TL
5- Xiaomi Redmi 7
İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 6.26 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 12MP ve 2MP arka kamera / 8MP ön kamera
Dahili hafıza: 64GB
RAM: 3GB
Batarya: 4000 mAh
Fiyat: 1.499 TL
6- Honor 10 Lite
İşlemci: 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 6.21 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 24MP ön kamera
Dahili hafıza: 32GB
RAM: 3GB
Batarya: 3400 mAh
Fiyat: 1.449 TL
7- Huawei Y7 2019
İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 6.26 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 8MP ön kamera
Dahili hafıza: 32GB
RAM: 3GB
Batarya: 4000 mAh
Fiyat: 1.430 TL
8- Casper VIA G4
İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 6.22 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 8MP ön kamera
Dahili hafıza: 32GB
RAM: 3GB
Batarya: 3500 mAh
Fiyat: 1.350 TL
9- Casper VIA G3
İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 6.22 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 13MP arka kamera / 8MP ön kamera
Dahili hafıza: 32GB
RAM: 3GB
Batarya: 3260 mAh
Fiyat: 1.175 TL
10- Honor 8A
İşlemci: 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 6.09 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 13MP arka kamera / 8MP ön kamera
Dahili hafıza: 32GB
RAM: 3GB
Batarya: 3020 mAh
Fiyat: 1.239 TL
11- LG K40
İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 5.8 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 16MP arka kamera / 8MP ön kamera 3
Dahili hafıza: 32GB
RAM: 2GB
Batarya: 3000 mAh
Fiyat: 1.299 TL
12- Alcatel 1S
İşlemci: 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci ,
Ekran: 5.5 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 5MP ön kamera
RAM: 3GB
Batarya: 3060 mAh
Fiyat: 1.049 TL
13- Vestel Venus V7
İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 6.21 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 13MP ve 5MP arka kamera / 8MP ön kamera
Dahili hafıza: 64GB
RAM: 3GB
Batarya: 4050 mAh
Fiyat: 1.630 TL
14- Meizu Note 9
İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 6.2 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 48MP ve 5MP arka kamera / 20MP ön kamera
Dahili hafıza: 64GB
RAM: 4GB
Batarya: 4000 mAh
Fiyat: 1.899 TL
15- Reeder P13
İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci
Ekran: 6.09 İnç büyüklüğünde ekran
Kamera: 8MP ve 5MP arka kamera / 5MP ön kamera
Dahili hafıza: GB
RAM: 4GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 1.419 TL