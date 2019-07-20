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2 bin liranın altındaki akıllı telefonlar

Yurt dışından telefon getirmenin zorlaşmasıyla telefon meraklıları Türkiye'deki fiyatları yeniden gözden geçirmeye başladı.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 18:37..
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Yurt dışından telefon getirenlerin sayısının günden güne artması üzerine harekete geçen devlet, harç bedelini 1500 liraya çıkardı.

Bu karar, yurt dışından telefon getirmenin cazibesinin önüne geçti.

Akıllı telefon meraklıları da yeniden iç piyasada satışa sunulan telefonları değerlendirmeye başladı.

İşte 2 bin liranın altındaki fiyatlarla kullanıcılarını bekleyen akıllı telefon modelleri;

1- Xiaomi Redmi Note 7

İşlemci: 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.3 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 48MP ve 5MP arka kamera / 13MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 4GB

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 1.739 TL

2- Samsung Galaxy A30

İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.4 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 16MP ve 5MP arka kamera / 16MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 4GB

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 1.910 TL

3- Samsung Galaxy A40

İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 5.9 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 16MP ve 5MP arka kamera / 25MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 4GB

Batarya: 3100 mAh

Fiyat: 1.699 TL

4- Samsung Galaxy M20

İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.3 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 5MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 4GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: .1419 TL

5- Xiaomi Redmi 7

İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.26 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 12MP ve 2MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 3GB

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 1.499 TL

6- Honor 10 Lite

İşlemci: 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.21 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 24MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 3GB

Batarya: 3400 mAh

Fiyat: 1.449 TL

7- Huawei Y7 2019

İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.26 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 3GB

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 1.430 TL

8- Casper VIA G4

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.22 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 3GB

Batarya: 3500 mAh

Fiyat: 1.350 TL

9- Casper VIA G3

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.22 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 3GB

Batarya: 3260 mAh

Fiyat: 1.175 TL

10- Honor 8A

İşlemci: 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.09 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 3GB

Batarya: 3020 mAh

Fiyat: 1.239 TL

11- LG K40

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 5.8 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 16MP arka kamera / 8MP ön kamera 3

Dahili hafıza: 32GB

RAM: 2GB

Batarya: 3000 mAh

Fiyat: 1.299 TL

12- Alcatel 1S

İşlemci: 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci ,

Ekran: 5.5 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 2MP arka kamera / 5MP ön kamera

RAM: 3GB

Batarya: 3060 mAh

Fiyat: 1.049 TL

13- Vestel Venus V7

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.21 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 13MP ve 5MP arka kamera / 8MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 3GB

Batarya: 4050 mAh

Fiyat: 1.630 TL

14- Meizu Note 9

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.2 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 48MP ve 5MP arka kamera / 20MP ön kamera

Dahili hafıza: 64GB

RAM: 4GB

Batarya: 4000 mAh

Fiyat: 1.899 TL

15- Reeder P13

İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci

Ekran: 6.09 İnç büyüklüğünde ekran

Kamera: 8MP ve 5MP arka kamera / 5MP ön kamera

Dahili hafıza: GB

RAM: 4GB

Batarya: 5000 mAh

Fiyat: 1.419 TL

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