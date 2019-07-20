2 bin liranın altındaki akıllı telefonlar

Üsküdar sahilinde bir teknede yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiyenin çalışması sürüyor.

Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde yol yapım ve temizlik çalışmalarıyla birlikte, selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.

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Murat Boz ve Aslı Enver'in aileleri bir araya geldi

Oyuncu Aslı Enver'in ağabeyi, dün evlendi. Düğüne davetli olarak katılan Murat Boz ve ailesi ile Enver Ailesi bu vesileyle tanışmış oldu.