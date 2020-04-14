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2 gündür kaçan korona şüphelisi yakalandı

Denizli’de koronavirüs şüphesi ile hastanenin izolasyon alanında kontrol altında tutulan 23 yaşındaki genç, kaçtıktan iki gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak, hastaneye götürüldü.

İHA |
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2 gündür kaçan korona şüphelisi yakalandı

Denizli'nin Servergazi Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş, şiddetli öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle başvuran 23 yaşındaki Emrehan K., hastanenin izolasyon alanına alındı.

Hastanenin izolasyon alanından kaçan gencin odasında olmadığının fark edilmesi üzerine, polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

HER YERDE ARANDI

Akşam saatlerinde hastaneden firar eden genç adam; polis ekipleri, ailesi ve yakınları başta olmak üzere birçok adreste aranmasına rağmen bulanamadı.

Denizli’de 2 gündür kaçan korona virüs şüphelisi yakalandı İZLE

POLİS ETRAFINI SARDI

Emrehan K.'yi her yerde arayan polis ekipleri, kentin en işlek bölgelerinden olan İstiklal Caddesi üzerinde yakalayarak etrafını sardı.

YENİDEN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Güvenlik önlemleri alınan alanda, sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kısa sürede gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri, gerekli önlemleri alarak Emrehan K.'yi ambulansa aldı ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

2 gündür kaçan korona şüphelisi yakalandı

TANIK ANLATTI

Yaşananlara tanık olan esnaf Murat Yıldız, "Koronavirüs şüphelisiymiş sanırım. Polisler geldiler. Ambulans eşliğinde alıp götürdüler." dedi.

2 gündür kaçan korona şüphelisi yakalandı

2 gündür kaçan korona şüphelisi yakalandı

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