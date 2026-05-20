2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Suç örgütlerine göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

KIRMIZI BÜLTEN KARARI BULUNDUĞU BELİRLENDİ

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği değerlendirilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, suç örgütü lideri hakkında kırmızı bülten kararı bulunduğu ve yurt dışında olduğu belirlendi.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ayrıca suç örgütünün 17 Nisan ile 11 Mayıs tarihleri arasında Eyüpsultan, Sarıyer, Esenyurt ve Kadıköy’de meydana gelen toplam 6 kurşunlama ve saldırı olayına karıştığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, suç örgütü şüphelilerinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli ve Şırnak’ı da kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 GÖZALTI

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.