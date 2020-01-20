Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador eyaletinde hafta sonu rekor seviyede kar yağdı.

EVDEN ÇIKANLAR, KAYAK YAPTI

Rekor kıran kar yağışı sonrası eyaletin başkenti St John’s şehrinde olağanüstü hal ilan edildi. Bölge sakinlerinin bir kısmı hafta sonunu kar yağışı nedeniyle evlerinde geçirirken, bazı Kanadalılar karla kapanan yollarda kayak yaparak eğlenmeyi tercih etti.

2 METREYİ AŞTI

Kar kalınlığı tipi nedeniyle 10 saatte, 2 metreyi aştı. Bazı evler karla kaplanırken, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bölgede yaşayanlar evlerinin kapısını açtığında gördükleri kar yığını karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

2 metre kar yağan Kanada'da acil durum ilan edildi VİDEO

1984'TEN BERİ BÖYLESİ YAĞMADI

St John’s Belediye Başkanı Danny Breen, 1984'ten bugüne kadar bölgede bu şiddette kar fırtınası görülmediğini söyledi. Kent yetkilileri, bölge sakinlerini en az 72 saatlik yeterli malzeme ile acil durum kitleri hazırlamaya çağırırken, yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı uyarılarda bulunuldu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı ve il yetkililerinin fırtınayı takip ettiğini belirtti.