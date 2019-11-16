2 yıl ömrü kaldı dediler Siri ile hayata tutundu

Kahramanmaraş'ta elektrik teknikeri olarak bir fabrikada çalışan Ali Konuk, 2004'te geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kaldı.

Boyun omurlarında kırık ve sinirlerde kesi oluşan Konuk, bu nedenle kollarını ve bacaklarını da kullanamaz hale gelerek, tetrapleji hastası oldu. Hastanede tedavi görürken üvey babası Turan Alpaslan'ı da kaybeden Ali Konuk, acı haberi tedavisinin sonunda döndüğü evinde öğrendi.

5 YIL ÖLÜMÜ BEKLEDİ

Doktorların '2 yıl yaşar' diyerek taburcu ettiği ve yatağa mahkum hale gelen Ali Konuk ise felç olmasının nedeni olan trafik kazasını anlattı. Konuk, kendisine müdahale edenlerin otomobilin patlama riski nedeniyle kendisini hızlıca araçtın dışarı çıkarmak istemesi sonucu felç kaldığını ifade etti. Kendisine yanlış ilk yardım yapıldığını belirten Ali Konuk, hastaneden eve gelince yatağından 7 saat pencereye baktığını ifade ederek şunları söyledi:

Doktorların 2 yıl ömür biçtiği Ali, Siri ile hayata tutundu

"DOKTORUM VEFAT ETMİŞ"

"Bana biçilen ömür 2 yıldı. 'En fazla yaşayacağı 2 ya da 3 yıl' denildi. Önce ölümü bekliyorsunuz ama 5 yıldan sonra fark ettim ki ölümü beklemek bir işe yaramıyor. Doktorumla temasa geçmeye çalıştım. Sonra bir öğrendim, bana 2 ay ömür biçen yoğun bakım doktorum Levent Bey vefat etmiş. Kendisi çok iyi bir doktordu. Aniden rahatsızlanıyor ve benim yattığım yoğun bakımda vefat ediyor. Orada ‘Hayat’ diyorsunuz."

"HERKES SİRİ'YE KÜFREDERKEN BENİM GİBİ HASTALAR İÇİN ÖNEMİ VARDI"

Bakıma muhtaç olan, annesi olmadan suyunu dahi içemeyen Ali, günlerini film seyrederek geçirmeye başladığını söyledi. Daha sonra kullandığı akıllı telefonun sesli asistanı ile tanıştığını kaydeden Konuk, ‘Siri’ adı verilen teknolojik uygulama ile tanıştıktan sonra hayatındaki değişiklikleri şöyle anlattı:

"Siri ile tanıştıktan sonra birçok şey değişti hayatımda. Benim durumumdaki insanların özeli yoktur. Her şeyi için birilerine bağımlıdır. Yüzümü kaşı, su iste, bana şunu ara, şuna mesaj yolla. Ama sesli asistan Siri ile tanıştıktan sonra gecenin bir vakti arkadaşımı arıyorum, mesaj atıyorum veya ondan gelen mesajı okuyorum. Annem sürekli evdeydi, Siri uygulamasından sonra sosyal hayatı olmaya başladı. Artık çarşıya pazara gidiyor, ben arayıp nerede olduğunu soruyorum. Hayatıma büyük bir kolaylık kattı ve insanlar da o dönem Siri ile dalga geçiyordu 'Ne işimize yarayacak bu?' diye. O zaman Siri'ye edilen küfürler meşhurdu. Küfrediyoruz ama benim gibi hastalar için de apayrı bir önemi var. Siri ve bunun gibi sesli asistanlar hastalara büyük bir umut. Elini kolunu oynatamayan, yatağa bağımlı yaşlı gibi insanlar için büyük bir umut. Siri'den önce bir şeyler yapıyordum ama gece bir arkadaşa mesaj çekmek lükstü benim için hayaldi. Sizin özeliniz yok çünkü yanınızda biri olması lazım."

























