Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Ana gündem maddemiz koronavirüsle ilgili yapacağımız çalışmalardı.

Türkiye, Akdeniz'deki oyunları bozmayı sürdürecektir.

Aziz milletim; Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini 4 ana başlıkta hayata geçirmektedir.

Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık.

İyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor.

Hiçbir konuda eksiğimiz ve riskimiz bulunmuyor.



Kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı.

Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz.

Türkiye, vaktinde aldığı tedbirler sayesinde tüm dünyada en rahat sağlık hizmeti veren ülke durumuna gelmiştir.

Milletimizin tedbirlere uyması sayesinde, salgının önüne geçtik.

AYRINTILAR GELİYOR...