20 kilo veren Zara'dan yeni paylaşım: Diyetin son günü

Son dönemde fit vücuduyla sık sık gündem olan Zara, verdiği kilolarla ve cesur sahne tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Sıkı bir diyet programıyla 20 kilo veren ünlü isim, yeni görünümüyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor.

"ŞİMDİ KORUMA"

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bugün diyetin son günüydü, şimdi koruma programına geçtik kardeşimle" notunu düştü.

Zara, uzun süredir devam eden kilo verme sürecini başarıyla tamamladığını ve artık mevcut formunu korumaya odaklanacağını duyurdu.

"SEBZE AĞIRLIKLI"

Diyetinin bitişini kutlarken beslenme alışkanlıklarına dair çok çarpıcı bir detayı da gözler önüne seren ünlü sanatçı, mutfağından bir kare paylaştı. Bir kavanoz dolusu işlenmemiş kakao çekirdeğini takipçilerine gösteren Zara, bu süreçte rafine şekerden tamamen uzak durduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Günde bir öğün yemeye çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemekleri yemeye çalışıyorum."

Ünlü isim, diyetiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

DİYETİNİ ANLATMIŞTI

“Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet

D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye."