20 yıl önce park edip gittiler: Uçakların sahibi aranıyor

Endonezya'nın önde gelen havacılık şirketlerinden PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yaklaşık 20 yıldır arazilerinde bekleyen iki uçağın sahibini bulmak için sıra dışı bir kampanya başlattı.

"Bouraq" ve "Camar" isimlerini taşıyan uçakların 2005 yılından bu yana şirket sahasında bulunduğu belirtilirken, aradan geçen yıllara rağmen mülkiyetlerinin kesin olarak tespit edilemediği açıklandı.

Şirket yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları duyurularla olası hak sahiplerine ulaşmaya çalışıyor.

Kimin bilinmiyor

PTDI yetkilileri, uçakların sahiplerini belirlemek için yıllardır çeşitli girişimlerde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, uçaklarla bağlantılı olduğu düşünülen bazı şirketlerle temasa geçildi ancak hiçbir kurum söz konusu uçakların kendilerine ait olduğunu kabul etmedi.

Şirketin verdiği bilgilere göre uçakların bakım amacıyla 2005 yılında tesislere getirildiği, ancak daha sonra süreçlerin yarım kaldığı ifade edildi.

O tarihten bu yana uçaklar açık alanda beklemeye devam ediyor.

Yıllardır aynı yerde

Fotoğraflarda beyaz ve yeşil renklerde görülen uçakların dış yüzeylerinde ciddi yıpranma olduğu dikkat çekiyor.

Uzun yıllardır hangar dışında kalan uçakların yağmur, güneş ve diğer hava koşullarına maruz kaldığı belirtiliyor.

Yasal süreç başlayacak

PTDI, kamuoyuna yaptığı çağrının aynı zamanda yasal bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Şirket, olası hak sahiplerinin ortaya çıkmaması halinde uçaklarla ilgili sonraki adımları atmaya hazırlanıyor.

Yetkililer, çağrının amacının uçakların son yasal sahibini tespit etmek olduğunu ifade etti.

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