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20 yıldır minibüste yaşayan Cafer Dede yaşamını yitirdi

Ankara’da 20 yıldır terk edilmiş bir minibüste yaşayan 73 yaşındaki Cafer Kılıç, hayatını kaybetti.

İHA | 31.07.2019 - 08:54..
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Ailesinin yanında kalmak yerine tek başına terk edilmiş bir minibüste 20 yıldır yaşayan Cafer Kılıç, garaj çalışanları bakıyordu. Devletin desteğini de kabul etmeyen Kılıç, iddiaya göre sosyal hizmetler tarafından kendisine gösterilen yerde kalmak istemeyip minibüsüne geri döndü.

"AİLESİNİN YANINDA HUZURU YOKTU"

Etlik Eski Garajlarda çalışan Bülent Polat, Kılıç'ın minibüsü dışında hiçbir yerde huzur bulamadığını ve ailesiyle çocuklarının yanına gitmek istemediğini belirterek, “Cafer amca 15-20 yıldır burada garajda kalıyor. Çocuklarının yanına 15 günde bir gidip geri geliyor. Ailesi var ancak ailesinin yanına huzurum yok diye gitmiyordu. Buralarda kalıyordu. Rahat edemiyordu. Burada vatandaşların birisinin terk edilmiş minibüsünde kalıyordu. Devlet birkaç sefer Cafer amcayı aldı götürdü ama yapamadı oralarda geri geldi” dedi.

20 yıldır minibüste yaşayan Cafer Dede yaşamını yitirdi ViDEO

'BU SENE HİÇ İYİ DEĞİLİM'

Polat, Cafer Kılıç'ın şeker hastası olduğunu ve bir bacağının hastalıktan dolayı kesildiğini belirterek, “Şeker hastası. Daha önce bir ayağını kesmişler. Doktora gidip geliyordu. Dün de ‘iyi değilim, bu sene ben hiç iyi değilim’ diyordu. En son dün saat 17.00-17.30 gibi görüştük. İki günde bir gelip şekerine bakıyordum. Sabah arkadaşlar görmüşler. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden vatandaş üzerinde inceleme yaparak Cafer Kılıç'ın ölümünün şüpheli olmadığını belirledi. Garaj çalışanları ise olan biteni üzüntü içerisinde takip etti.

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