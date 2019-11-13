20. yüzyılın en ölümcül silahını icat eden adam: Mihail Kalaşnikov

20. yüzyılın en ölümcül silahı nedir? Aklınıza ilk olarak, ABD’nin 1945’te Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı ve 200 bin kişiden fazla insanın öldüğü atom bombaları gelebilir.

Ancak milyonlarca insanın kullandığı ve çok daha fazla kişiyi öldüren bir silah daha var: AK-47 olarak bilinen Kalaşnikov.

Başlangıçta yalnızca Sovyet ordusu için gizlilik içinde geliştirilen bu silah, şu anda Rus polisi ve ordusu dahil olmak üzere dünya genelindeki birçok kişinin elinde bulunuyor

ALMAN SİLAHLARINDAN İLHAM ALDI

Rus Mihail Kalaşnikov, 20. yüzyılın ortasında ismini taşıyan silahı icat etti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet ordusunda tank tamircisi olan Kalaşnikov, daha sonra 1941'deki Alman işgali sırasında yaralandı.

Almanya'nın kullandığı üstün ateşli silahların sağladığı savaş avantajını yerinde gözlemleyen Kalaşnikov, daha iyi bir silah geliştirmeye karar verdi ve askeriyede görevine devam ederken AK-47 kalaşnikov tüfeğini icat etti.

Dünya genelinde AK-47 olarak bilinen bu silah, adını Automat Kalaşnikov (Otomatik Kalaşnikov) ve ilk üretildiği yıl olan 1947'den alıyor.





HIZLA DÜNYAYA YAYILDI

1947 yılında Sovyet ordusunun saldırı silahı haline gelen AK-47, daha sonra diğer ülkeler tarafından da kabul edildi ve hızla dünyaya yayıldı. Kalaşnikov, yaşamı boyunca silahı geliştirmeye devam ederek, hem daha hafif hem de daha az maliyetli yeni tasarımlar üretti.

Mihail Kalaşnikov, yaşamı boyunca kendi icat ettiği silah yüzünden binlerce kişinin ölümüne sebep olduğu için suçluluk duygusu hissetti. 2007 yılında bir muhabirin, ''Geceleri nasıl uyuyorsunuz?'' sorusuna ise ''Artık rahat uyuyorum. Asıl suçlu olan, herhangi bir anlaşmaya varılmadan hemen şiddete başvuran ve silahlara sarılan politikacılardır.'' cevabını verdi.

Mihail Kalaşnikov'un bu cevabı, akıllara şu anlamlı soruyu getirdi: ''Ne öldürür? Silahlar mı, yoksa onları kötü amaçla kullananlar mı?''

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