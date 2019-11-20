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2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

2018 yılında en çok vergi ödeyen ilk iki rekortmenin ismi ve ödediği vergi miktarı açıklanmadı. Üçüncü sırada Rahmi Koç yer aldı.

AA | 20.11.2019 - 10:27..
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2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılı vergi şampiyonlarını açıkladı.

Buna göre 2018 yılında en çok vergi ödeyen ilk iki rekortmenin ismi ve ödediği vergi miktarı açıklanmadı.

İLK 2 İSİM GİZLİ

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk iki sırasındaki rekortmenler, isimlerinin açıklanmasını istemedi.

3. SIRA RAHMİ KOÇ

Listenin 3'üncü sırasında ise; 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

Rahmi Koç

İLK 10'DA OLAN İSİMLER

Rahmi Koç'u takip eden ve ilk 10'da yer alan isimler sırasıyla Şarık Tara, Erman Ilıcak, Suna Kıraç, Mehmet Ömer Koç, Mehmet Sinan Tara ve Gönenç Gürkaynak oldu.

10'uncu sıradaki rekortmenin ismi de açıklanmadı.

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

Şarık Tara

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

Erman Ilıcak

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

Suna Kıraç

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

Mehmet Ömer Koç

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

Mehmet Sinan Tara

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

Gönenç Gürkaynak

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı


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