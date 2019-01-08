2018 yılının 5 önemli uzay olayı

Bazı başarısızlıklara rağmen uzay araştırmaları her geçen gün artarak devam ediyor. 2018 yılında da büyük şirketler, geliştirdiği yeni uzay teknolojileriyle birçok başarı elde etti. Büyük başarılar haricinde birçok başka olay da gerçekleşti. İşte 2018 yılında gerçekleşen 5 uzay olayı:

1. PARKER UZAY ARACI GÜNEŞ'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Ağustos 2018'de NASA, güneş rüzgarlarını incelemek için, Güneş'e seyahat etmek üzere tasarlanmış bir uzay aracı olan Parker Güneş Sondası'nı uzaya fırlattı. 154 milyon kilometre uzağa giden araçtan Güneş rüzgarları ile ilgili veriler toplayan bilim insanları, nasıl ortaya çıktıkları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Araç, aynı zamanda Güneş'in gerçek sıcaklığını da ölçecek.

2. NASA 'NIN InSight UZAY ARACI MARS 'A İNİŞ YAPTI





26 Kasım 2018 tarihinde Mars'a başarılı bir şekilde iniş yapan NASA'nın InSight uzay aracı, daha sonra uzaydan çektiği ilk fotoğrafı Dünya'ya yollamştı. Araç, Mars'ın yer altındaki jeolojik verileri inceleyip, Dünya'ya gönderiyor.

3. SpaceX, YENİDEN KULLANILABİLİR ROKETLERİNİ TANITTI

SpaceX şirketi, 2018 yılında adından bir hayli söz ettirdi. Şirket, fırlatıldıktan sonra tekrar dünyaya inebilen roketlerin kullanımını bütün dünyaya gösterdi. SpaceX, 2018 yılında tam 20 fırlatma gerçekleştirerek kendi rekorunu kırdı. Özellikle Falcon 9 roketi, tam 3 kere fırlatılıp dünyaya geri indirildi.

4. ŞAFAK GÖREVİ SONA ERDİ

NASA'nın Şafak görevi, uzay aracının yakıtının tükenmesi nedeniyle 2018 yılında son buldu. 2007 yılının eylül ayında uzaya fırlatılan araç, 11 yılda 7 milyar kilometrelik yol katetti. Aracın görevi, cüce gezegen Veres'i ve dev asteroit Vesta'yı, bir asteroit kuşağı içinde incelemekti. Bu görevden elde edilen çeşitli bilgiler, güneş sisteminin nasıl oluştuğu hakkında bilim insanlarına bilgiler verdi.

5. KEPLER UZAY TELESKOBU DEVRE DIŞI KALDI

Kepler Uzay Teleskobu, 9 yıl süren görevin ardından yakıtının bitmesiyle devre dışı kaldı. Başlangıçta sadece 3.5 yıl çalışacak şekilde tasarlanan Kepler, NASA bilim insanlarının yoğun uğraşı sonucu 5 yıl daha çalışmaya devam etti. Bu süre zarfında Kepler, Güneş sistemimizin dışındaki binlerce gezegenden veriler topladı.