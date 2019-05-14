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2018'de 77 bin 185 silah ruhsatı verildi

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında vatandaşlara 26 bin 261 silah taşıma, 50 bin 924 silah bulundurma olmak üzere toplam 77 bin 185 silah ruhsatı verildiğini açıkladı.

DHA | 14.05.2019 - 08:53..
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İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in silah ruhsatlarıyla ilgili soru önergesine verdiği, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan cevabın doğru olmadığı belirtildi.

SORU ÖNERGESİNE CEVAP

2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine dair gerçeği yansıtmayan, çarpıtma bilgilere yer verildiği belirtilerek, "Önergede 'güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibarıyla 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir' ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273 bin 447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam silah ruhsatlarını içermektedir." denildi.

2018'DE 77 BİN 185 SİLAH RUHSATI VERİLDİ

2018 yılında vatandaşlara verilen silah ruhsatlarına ilişkin de bilgi aktarılan açıklamada, "2018 yılında silah ruhsatı yenilenenler de dahil olmak üzere vatandaşlara 26 bin 261 silah taşıma, 50 bin 924 silah bulundurma olmak üzere toplam 77 bin 185 silah ruhsatı verilmiştir. Bu sayı yıl içinde ilk defa verilen ruhsat sayısı olmayıp her 5 yılda bir yenilenen ruhsatları da içermektedir. Birçok kişinin okuduğunda anlayacağı bu ifadeyi söz konusu milletvekili kamuoyuna yansıtırken, kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte, açık ve net olan rakamları manipüle etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ÖLDÜRME VE YARALAMA ORANLARINDA YÜZDE 14 DÜŞÜŞ YAŞANDI

Açıklamada, söz konusu milletvekilinin bir vakfın araştırmasına dayandırarak son 4 yılda, öldürme ve yaralama içeren silahlı şiddet olaylarında yüzde 69 oranında bir artış olduğunu ileri sürdüğüne işaret edilerek, "Emniyet ve jandarma kayıtları dikkate alındığında 2018 yılında 2017 yılına göre, silahla öldürme ve yaralanma olaylarında yüzde 14 oranında düşüş olduğu açıkça görülmektedir." denildi.

RUHSAT İŞİ VALİLİKLERE DEVREDİLDİ

Bakanlık; silah ruhsatlarının, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 91/1779 sayılı Yönetmelik Hükümleri kapsamında verildiğini ve daha önce İçişleri Bakanlığı'nda olan silah ruhsatı verilme yetkisinin valiliklere devredildiğini belirtti.

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