2018'de en fazla satılan araçlar

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bu yılın araç satış rakamlarını açıkladı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Türkiye'de, Ocak-Kasım 2018 döneminde 543 bin 231 düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın 11 ayında otomobil satışları 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise 117 bin 753 oldu.

EN FAZLA RENAULT SATILDI

Kasım sonunda 131 elektrikli ve 3 bin 582 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Toplam pazarda kasım ayında ise 58 bin 204 araç satıldı.

Toplamda 74 bin 303 araç satışı ile Renault liderliği göğüslerken, bu rakamı 58 bin 483 ile Volkswagen, 58 bin 212 ile Fiat takip etti.

Geçtiğimiz yıl da 85 bin 622 ile en fazla satış rakamına ulaşan Renault'u 78 bin 785 ile Fiat takip ediyordu. Volkswagen ise 77 bin 757 ile üçüncü sırada yer alıyordu.

FERRARİ SATIŞLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Ferrari satışlarında ise bu yıl patlama yaşandı. Geçtiğimiz yıl 9 adet satış gerçekleştiren Ferrari bu yıl 18 adet sattı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM ALFA ROMEO 180 0 180 ASTON MARTIN 15 0 15 AUDI 11.116 0 11.116 BENTLEY 8 0 8 BMW 11.133 0 11.133 CITROEN 7.119 4.207 11.326 DACIA 23.220 3.470 26.690 DS 214 0 214 FERRARI 18 0 18 FIAT 33.319 24.893 58.212 FORD 21.739 36.093 57.832 HONDA 25.240 0 25.240 HYUNDAI 30.046 1.332 31.378 INFINITI 18 0 18 ISUZU 0 1.775 1.775 IVECO 0 1.385 1.385 JAGUAR 175 0 175 JEEP 2.015 0 2.015 KARSAN 0 816 816 KIA 7.051 1.712 8.763 LAMBORGHINI 2 0 2 LAND ROVER 1.021 0 1.021 LEXUS 50 0 50 MASERATI 44 0 44 MAZDA 852 0 852 MERCEDES-BENZ 13.610 7.000 20.610 MINI 1.082 0 1.082 MITSUBISHI 371 3.196 3.567 NISSAN 21.038 1.257 22.295 OPEL 18.986 0 18.986 PEUGEOT 21.434 4.190 25.624 PORSCHE 528 0 528 RENAULT 66.307 7.996 74.303 SEAT 9.410 0 9.410 SKODA 18.710 0 18.710 SMART 30 0 30 SSANGYONG 181 138 319 SUBARU 1.222 0 1.222 SUZUKI 2.357 0 2.357 TOYOTA 27.671 2.814 30.485 VOLKSWAGEN 43.004 15.479 58.483 VOLVO 4.942 0 4.942 TOPLAM 425.478 117.753 543.231



