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2018'de en fazla satılan araçlar

2018 yılında en çok satılan araç toplamda 74 bin 303 ile Renault oldu. Bunu 58 bin 483 ile Volkswagen takip etti. Fiat ise 58 bin 212 ile üçüncü sırada yer aldı.

AA | 04.12.2018 - 11:52..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
2018'de en fazla satılan araçlar

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bu yılın araç satış rakamlarını açıkladı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Türkiye'de, Ocak-Kasım 2018 döneminde 543 bin 231 düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın 11 ayında otomobil satışları 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise 117 bin 753 oldu.

EN FAZLA RENAULT SATILDI

Kasım sonunda 131 elektrikli ve 3 bin 582 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Toplam pazarda kasım ayında ise 58 bin 204 araç satıldı.

Toplamda 74 bin 303 araç satışı ile Renault liderliği göğüslerken, bu rakamı 58 bin 483 ile Volkswagen, 58 bin 212 ile Fiat takip etti.

Geçtiğimiz yıl da 85 bin 622 ile en fazla satış rakamına ulaşan Renault'u 78 bin 785 ile Fiat takip ediyordu. Volkswagen ise 77 bin 757 ile üçüncü sırada yer alıyordu.

FERRARİ SATIŞLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Ferrari satışlarında ise bu yıl patlama yaşandı. Geçtiğimiz yıl 9 adet satış gerçekleştiren Ferrari bu yıl 18 adet sattı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
ALFA ROMEO 180 0 180
ASTON MARTIN 15 0 15
AUDI 11.116 0 11.116
BENTLEY 8 0 8
BMW 11.133 0 11.133
CITROEN 7.119 4.207 11.326
DACIA 23.220 3.470 26.690
DS 214 0 214
FERRARI 18 0 18
FIAT 33.319 24.893 58.212
FORD 21.739 36.093 57.832
HONDA 25.240 0 25.240
HYUNDAI 30.046 1.332 31.378
INFINITI 18 0 18
ISUZU 0 1.775 1.775
IVECO 0 1.385 1.385
JAGUAR 175 0 175
JEEP 2.015 0 2.015
KARSAN 0 816 816
KIA 7.051 1.712 8.763
LAMBORGHINI 2 0 2
LAND ROVER 1.021 0 1.021
LEXUS 50 0 50
MASERATI 44 0 44
MAZDA 852 0 852
MERCEDES-BENZ 13.610 7.000 20.610
MINI 1.082 0 1.082
MITSUBISHI 371 3.196 3.567
NISSAN 21.038 1.257 22.295
OPEL 18.986 0 18.986
PEUGEOT 21.434 4.190 25.624
PORSCHE 528 0 528
RENAULT 66.307 7.996 74.303
SEAT 9.410 0 9.410
SKODA 18.710 0 18.710
SMART 30 0 30
SSANGYONG 181 138 319
SUBARU 1.222 0 1.222
SUZUKI 2.357 0 2.357
TOYOTA 27.671 2.814 30.485
VOLKSWAGEN 43.004 15.479 58.483
VOLVO 4.942 0 4.942
TOPLAM 425.478 117.753 543.231


2018'de en fazla satılan araçlar

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