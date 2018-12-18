2018'in en iyi MacBook oyunları

Mac bilgisayarların, genellikle oyunlarla ilgili sorunları vardır ve oyun için pek önerilmezler. Birçok oyun sever, en iyi oyun deneyimine sahip olmak için Windows işletim sistemli bilgisayarları öneriyor. Mac'te oyun oynama seçenekleri Windows PC'lere göre sınırlı olsa da, Mac oyunları yıldan yıla önemli bir ilerleme kaydetti.
2018 yılının en iyi Mac oyunları listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz:
STARDEW VALLEY
STARCRAFT II: WINGS OF LIBERTY
PORTAL 2
SID MEIER’S CIVILIZATION VI
HEARTHSTONE
GONE HOME
KERBAL SPACE PROGRAM
FIREWATCH
WORLD OF WARCRAFT: BATTLE FOR AZEROTH
THE WITNESS
FORTNITE: BATTLE ROYALE
THE BANNER SAGA 3
MARK OF THE NINJA: REMASTERED