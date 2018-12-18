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2018'in en iyi MacBook oyunları

Mac bilgisayarlarda oynayabileceğiniz, 2018 yılının en iyi oyunlarını listeledik.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 11:29..
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Mac bilgisayarların, genellikle oyunlarla ilgili sorunları vardır ve oyun için pek önerilmezler. Birçok oyun sever, en iyi oyun deneyimine sahip olmak için Windows işletim sistemli bilgisayarları öneriyor. Mac'te oyun oynama seçenekleri Windows PC'lere göre sınırlı olsa da, Mac oyunları yıldan yıla önemli bir ilerleme kaydetti.

2018 yılının en iyi Mac oyunları listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

 

STARDEW VALLEY

mac oyunları

 

STARCRAFT II: WINGS OF LIBERTY

mac oyunları

 

PORTAL 2

macos oyunları

 

SID MEIER’S CIVILIZATION VI

macbook oyunları

 

HEARTHSTONE

macbook oyunları

 

GONE HOME

mac

KERBAL SPACE PROGRAM

kerbal mac

 

FIREWATCH

2018'in en iyi MacBook oyunları

 

WORLD OF WARCRAFT: BATTLE FOR AZEROTH

mac

 

THE WITNESS

mac

 

FORTNITE: BATTLE ROYALE

2018'in en iyi MacBook oyunları

 

THE BANNER SAGA 32018'in en iyi MacBook oyunları

 

MARK OF THE NINJA: REMASTERED

macbook

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