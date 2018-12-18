2018'in en iyi MacBook oyunları

Mac bilgisayarların, genellikle oyunlarla ilgili sorunları vardır ve oyun için pek önerilmezler. Birçok oyun sever, en iyi oyun deneyimine sahip olmak için Windows işletim sistemli bilgisayarları öneriyor. Mac'te oyun oynama seçenekleri Windows PC'lere göre sınırlı olsa da, Mac oyunları yıldan yıla önemli bir ilerleme kaydetti.

2018 yılının en iyi Mac oyunları listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

STARDEW VALLEY

STARCRAFT II: WINGS OF LIBERTY

PORTAL 2

SID MEIER’S CIVILIZATION VI

HEARTHSTONE

GONE HOME

KERBAL SPACE PROGRAM

FIREWATCH

WORLD OF WARCRAFT: BATTLE FOR AZEROTH

THE WITNESS

FORTNITE: BATTLE ROYALE

THE BANNER SAGA 3

MARK OF THE NINJA: REMASTERED