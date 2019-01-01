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2019 kültür sanat projelerinin başkenti Göbeklitepe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019 yılını Göbeklitepe Yılı olarak ilan edildiğini açıklamasının ardından, bölge yapımcılar da dahil birçok organizatörün göz bebeği oldu.

Detay Haber | 01.01.2019 - 16:55..
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DÜNYA BASINI GÖBEKLİTEPEYE DAVET EDİLECEK

TBMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Fonu, Kalkınma Bakanlığı, Tim, İtkib Valilikler ve Belediyelerin resmi desteklediği projeler arasında yer alan Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 9'uncusu, Göbeklitepe konseptiyle gerçekleşecek. Göbeklitepe’ye ait görsellerin, 30 parça özel tasarımlarda kullanılacağı Kültür Defilesi, Medeniyetler Korosu konseri, panel, serginin yer alacağı projede; Göbeklitepe dönemine ait olan yemekler de konuklara ikram edilecek.

2019 kültür sanat projelerinin başkenti Göbeklitepe

PROJE 17 NİSAN’DA ŞANLIURFA'DA

4 yılda 8 kez gerçekleşen Şehri Medeniyet Kültür projesinin 9'uncusu; birçok ulusal, uluslararası basın mensubu ve protokolün de katılımı ile 17 Nisan tarihinde 'Şehri Medeniyet Göbeklitepe' ismiyle gerçekleşecek.

2019 kültür sanat projelerinin başkenti Göbeklitepe

2019’un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle önemli ve gelenekselleşen Şehri Medeniyet Kültür projesini, büyük bir organizasyon ile gerçekleştireceklerini anlatan yapımcı Savaş Uğurlu, ‘’Göbeklitepe Unesco Dünya Mirası Listesi'ne alınan çok önemli ve topraklarımızda bulunan önemli bir medeniyet. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2019 yılını Göbeklitepe yılı olmasını ilan etmelerinin ardından bizlere de tanıtım görevi düştüğünü düşündük. Özel kurum ve kuruluşların da ülkemizin bu tür değerlerini, tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapması gerektiğine inanıyoruz.’’ diye konuştu.

2019 kültür sanat projelerinin başkenti Göbeklitepe

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