2019 yılında kullanılan en kötü şifreler

Bir grup güvenlik araştırmacısı, 2019 yılında gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreleri topladı. Toplamda 500 milyondan fazla sızdırılan şifreyi inceleyen araştırmacılar, kullanılan en kötü şfirelerin bir listesini paylaştı.

Kullanılan şifrelere baktığımızda, kullanıcıların şifre oluştururken dikkat etmeleri gereken kurallara pek de uymadığını görüyoruz. Bu nedenle siber korsanlar, birkaç denemeden sonra şifreleri kolayca çözebiliyor.

KULLANILAN EN KÖTÜ ŞİFRELER

2019 yılı içerisinde en yaygın olarak kullanılan şifre ise '12345' oldu. Oldukça basit olan bu şifre, toplamda 2.8 milyon kullanıcı tarafından kullanıldı. Listenin ikinci sırasında '123456', üçüncü sırasında ise '123456789' yer aldı.

Listenin geri kalanına baktığımızda “test1”, “asdf”, “qwerty”, “iloveyou” gibi şifreler, yine en çok kullanılanlar arasına girdi.

Güvenlik araştırmacıları, insanların hatırlanması zor olan şifreler yerine, daha basit karakterlerden oluşan şifreleri tercih ettiğini söylüyor. Ancak uzmanlar, basit şifre kullananların büyük tehlike altında olduğunu belirterek uyarılarda bulunuyor.

Eğer siz de yukarıdaki şifrelerden herhangi birini kullanıyorsanuz, kendinize daha zor bir şifre oluşturmanızda fayda var.

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