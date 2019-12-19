taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9305
Euro
6.6058
Altın
1476.58
Borsa
111030.81
Gram Altın
280.87
Bitcoin
42158.85

2019 yılında kullanılan en kötü şifreler

Bir grup güvenlik araştırmacısı, 2019 yılında kullanılan en kötü hesap şifrelerini açıkladı.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 10:23..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Bir grup güvenlik araştırmacısı, 2019 yılında gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreleri topladı. Toplamda 500 milyondan fazla sızdırılan şifreyi inceleyen araştırmacılar, kullanılan en kötü şfirelerin bir listesini paylaştı.

Kullanılan şifrelere baktığımızda, kullanıcıların şifre oluştururken dikkat etmeleri gereken kurallara pek de uymadığını görüyoruz. Bu nedenle siber korsanlar, birkaç denemeden sonra şifreleri kolayca çözebiliyor.

şifre

KULLANILAN EN KÖTÜ ŞİFRELER

2019 yılı içerisinde en yaygın olarak kullanılan şifre ise '12345' oldu. Oldukça basit olan bu şifre, toplamda 2.8 milyon kullanıcı tarafından kullanıldı. Listenin ikinci sırasında '123456', üçüncü sırasında ise '123456789' yer aldı.

Listenin geri kalanına baktığımızda test1”, “asdf”, “qwerty”, “iloveyou” gibi  şifreler, yine en çok kullanılanlar arasına girdi.

Güvenlik araştırmacıları, insanların hatırlanması zor olan şifreler yerine, daha basit karakterlerden oluşan şifreleri tercih ettiğini söylüyor. Ancak uzmanlar, basit şifre kullananların büyük tehlike altında olduğunu belirterek uyarılarda bulunuyor.

Eğer siz de yukarıdaki şifrelerden herhangi birini kullanıyorsanuz, kendinize daha zor bir şifre oluşturmanızda fayda var.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

2019 yılında kullanılan en kötü şifreler

2019 yılında kullanılan en kötü şifreler

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı

'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı

329
'Adnan Oktar evlatlarımı benden çaldı'

'Adnan Oktar evlatlarımı benden çaldı'

60
Cristiano Ronaldo'dan lig maçında harika kafa golü

Cristiano Ronaldo'dan lig maçında harika kafa golü

19
İstanbul'un 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savunma hattı

İstanbul'un 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savunma hattı

45
Trump'a yönelik suçlama Temsilciler Meclisi'nden geçti

Trump'a yönelik suçlama Temsilciler Meclisi'nden geçti

45
Tuzlaspor-Galatasaray maçındaki olayın görüntüsü

Tuzlaspor-Galatasaray maçındaki olayın görüntüsü

43
Kanal İstanbul'da sona doğru

Kanal İstanbul'da sona doğru

214
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir