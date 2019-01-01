Dünya basınında 2019'un ilk manşetleri

ABD- NEW YORK TİMES

ABD'nin yazılı basındaki lokomotif gazetelerinden olan New York Times'ın ana manşet fotoğrafında New York'taki kutlama yer aldı. Fotoğrafın hemen sağ tarafında Demokratların; ABD- Meksika arasına inşa edilecek duvar için düşülen çıkmazın sonuçlandırılması yer aldı. Haberde Demokratların bu süreci duvar yapılmadan sonlandırmak istediği belirtildi.

İNGİLTERE - THE GUARDIAN

İngiltere'nin önemli medya organlarından biri olan The Guardian gazetesinde, Avustralya'daki kutlama diğer medya kuruluşlarında olduğu gibi manşetleri süsledi. Bu manşetin yanı sıra Britanya'nın en üst yargıcının açıklaması da yer aldı. Bu açıklamada herkesin; iş arkadaşlarının 'ayrı bir gezegenden' geldiği düşündüğünü belirtti.

FRANSA - LE MONDE

Fransa'nın en prestijli medya organlarından Le Monde'de, 20'nci yılını kutlayan Avrupa para biriminin kırılgan bir durumda olduğu belirtildi.

İRAN - IRAN DAILY

İran'ın en çok okunan gazetelerinden biri olan Iran Daily'de ana manşette yine Avustralya'nın yeni yılı kutlama anına ait bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafın üzerinde ise Ruhani'nin diğer dünya liderlerinin ve İran'da yaşayan Hristiyanların yeni yılını kutladığı belirtildi. Bunun yanı sıra İran'ın kibirli güçlere rağmen Filistin'i destekleyeceği haberi de yer aldı.

THE DAİLY TELEGRAPH

Birleşik Krallık'ta yayımlanan broadsheet formatında günlük gazete The DailyTelegraph; 2019'un ilk sayısını 'Özel sayı' olarak çıkarttı. Manşette yine diğer medya kuruluşları gibi Avustralya'nın havai fişekli kutlamalarına yer verdi.

İNGİLTERE - THE TIMES

Dünyanın ilk gazetelerinden ve Birleşik Krallık'ın en önemli yayın kuruluşlarından olan The Times da Avustralya'daki kutlamayı manşetine taşıdı. Anlaşılan o ki Avustralya'daki kutlamalar dünyada en çok beğenilen kutlamalardan oldu ve diğer ülkeleri geride bıraktı.