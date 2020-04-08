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2020 Fiat Egea ve Hyundai i20'nin üretimi aksamayacak

Koronavirüs nedeniyle, 2020 Fiat Egea'nın ve Hyundai i20'nin üretimleri ve satış tarihleri ertelenmeyecek.

Haber Merkezi |
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2020 Fiat Egea ve Hyundai i20'nin üretimi aksamayacak

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv sektörü de oldukça etkilendi. Birçok şirket, dünya genelindeki fabrikalarında üretimi durdururken, 2020 yılında tanıtılması planlanan 490 farklı modelden birçoğu da ertelenecek.

Yeni tanıtılacak modeller arasında Türkiye'de üretilen  Fiat Egea ve Hyundai i20 modelleri de bulunuyor. Ancak koronavirüsün tüm dünyaya yayılması, otomobillerin üretimini de zora soktu.

hyundai

FIAT EGEA VE HYUNDAI i20 SALGINDAN ETKİLENMEYECEK

Hyundai Assan Gelen Müdürü Murat Berkel, koronavirüs nedeniyle herhangi bir erteleme planlamadıklarını belirterek, araçların ağustos ayında üretileceğini ve eylül ayında satışa çıkacağını açıkladı.

Tofaş tarafından Türkiye’de üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Fiat Egea'nın yeni modelinde de herhangi bir aksaklık yaşanması beklenmiyor.

Fiat Türkiye Marka Direktörü Altan Aytaç, sene başında makyajlı Egea’nın 2020 yılının son aylarında, 2021 yılının başında göstereceklerini belirtmişti.

2020 Fiat Egea ve Hyundai i20'nin üretimi aksamayacak

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