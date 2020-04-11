2020 Hyundai Tucson Türkiye fiyatı belli oldu

Hyundai'nin en çok sevilen SUV modellerinden biri olan Tucson, 2020 modeliyle otomobil severlerin beğenisine sunuldu.
Sınıfının başarılı modelleri arasında gösterilen Tucson, yıllar içinde yenilenerek bu yıl da karşımıza çıktı.
Türkiye pazarında zengin donanım seçenekleriyle satışa çıkan Hyundai Tucson ailesi, dört çekişli alt yapı seçeneğiyle de otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.
Bütün model seçeneklerinde 1,6 litrelik dizel motorun yer aldığı Hyundai Tucson, 253 bin 400 TL’lik başlangıç fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor.
HYUNDAI TUCSON TÜRKİYE FİYATI
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1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Smart 4×2 (Dizel) – 253 bin 400 TL
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1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4×2 (Dizel) – 280 bin 030 TL
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1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Red 4×2 (Dizel) – 280 bin 30 TL
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1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N Line 4×2 (Dizel) – 285 nin 530 TL
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1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite 4×4 (Dizel) – 293 bin 370 TL
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1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT N-Line Plus 4×4 (Dizel) – 325 bin 540 TL
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1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4×4 (Dizel) – 326 bin 230 TL