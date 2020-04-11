Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı ve sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan köprü havadan görüntülendi.

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2020 Hyundai Tucson Türkiye fiyatı belli oldu

Hyundai'nin en çok tercih edilen SUV modeli olan Tucson'un fiyatı ve özelliklerini sizler için derledik.