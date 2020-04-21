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2020 ilk çeyrekte Türkiye'deki otomobil satışları yüzde 45 arttı

Otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da azalırken, Türkiye'de artış gösterdi.

Haber Merkezi |
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2020 ilk çeyrekte Türkiye'deki otomobil satışları yüzde 45 arttı

Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomobil sektörü, fabrikalardaki üretimin durması ve bayilerin kapanması nedeniyle oldukça zarar gördü. Ülkemizde ise birkaç üretici dışında otomobil üretimi tamamen durdu ve birçok bayi kapandı.

Ancak Türkiye'de koronavirüsün Avrupa ülkelerine göre geç görülmesi, yılın ilk çeyreğinde satılan otomobil sayısının azalmasını engelledi.

YÜZDE 44,8 ARTTI

Türkiye'nin bu dönemde otomobil satışları yüzde 44,8 artarak 99 bin 630'a ulaştı. Böylece otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da daralırken, Türkiye'de artış gösterdi.

Satışlarını artıran 3 ülkeden biri olan Türkiye, aynı zamanda bu oranla önceki yılın aynı dönemine kıyasla en yüksek artış oranına sahip ülke oldu.

OTOMOBİŞ

İLK ÇEYREKTE EN ÇOK OTOMOBİL SATILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en fazla otomobil satan ülkesi; Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer büyük markalara sahip Almanya oldu.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya, ocak-mart döneminde 701 bin 362 adetlik satış gerçekleştirdi.

Almanya'yı, 483 bin 557 adetlik toplam satışla Rolls Royce, Bentley, Aston Martin ve Land Rover gibi markalara sahip İngiltere izledi.

Otomobil satışlarında 3. sırada yer alan Fransa ise Renault, Citroen, Peugeot, Dacia ve ülkede üretim yapan diğer markalarıyla 364 bin 679 adet otomobil sattı.

Fransa'yı, 347 bin 193 satışla İtalya ve 218 bin 705 adetlik satışla İspanya izledi.

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SATIŞLAR MART AYINDA YÜZDE 51,8 AZALDI

Sadece geçen ay ele alındığında, Avrupa'da otomobil pazarı Mart 2019'a göre yüzde 51,8 azaldı ve toplam 853 bin 77 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın mart ayında 1 milyon 771 bin 30 adetlik satış gerçekleşmişti.

Geçen ay 2019'un aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 85,4 ile İtalya, yüzde 72,2 ile Fransa ve yüzde 69,3 ile İspanya'da kaydedildi.

Martta geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını artıran tek ülke yüzde 0,4 ile İzlanda oldu.

2020 ilk çeyrekte Türkiye'deki otomobil satışları yüzde 45 arttı

2020 ilk çeyrekte Türkiye'deki otomobil satışları yüzde 45 arttı

2020 ilk çeyrekte Türkiye'deki otomobil satışları yüzde 45 arttı

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