2020 prefabrik ev fiyatları nelerdir

Bunlardan bazıları şunlardır;

Planlaması daha önceden gerçekleştirilip tamamlanmış olmasından dolayı uzun inşaat süreleri yoktur.

KISA SÜREDE YERİNDE MONTAJ

İmalatı fabrikalarda yapıldığı için 70 m2 bir ev üç dört gün gibi kısa sürede yerinde montaj imkanı mevcuttur.

DAHA EKONOMİK

Prefabrik evler için müteahhit, usta, tesisatçı, boyacı vb. gibi birçok muhatap ile uğraşmanıza gerek bırakmamaktadır.

Bu yüzden daha ekonomiktir.

Prefabrik ev yaptırmadan önce ne kadar tutara size mal olacağını önceden öğrenebilme imkanı sunmaktadır.

Emniyetlidir, güvenlidir.

Çünkü deprem ve iklim şartları da dikkate alınarak şartlara uygun olarak üretilmektedir.

İSTEDİĞİNİZ GİBİ İLAVE YAPMA ŞANSI

İstenildiği takdirde ileride ihtiyaca ve şartlara göre ilaveler yapılabilir, genişletilebilir ve yeri değiştirilebilir.

Prefabrik ev malzemelerini kolayca yapı marketlerinde bulmanız da mümkündür. Prefabrik yapılar çevrede gürültü, görüntü, kimyasal vb. kirliliğe yol açmamaktadır.

Çatıya güneş panelleri yerleştirilmesiyle güneş enerjisinden faydalanılarak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir.

ISI YALITIMI YÜKSEK

Prefabrik evler yılın her zamanı yerinde montaj olanağıyla kurulabilmektedir. Isı yalıtımı yüksektir, enerji tasarrufu sağlar ve ısı verimliliği prefabrik konutlarda esas olarak belirlenmiştir.

Montaj süresinin kısa olmasından dolayı içerde nem oluşmaz, hava ve iklim şartlarından etkilenmez, montajı yapıldıktan sonra hemen içine yerleşilebilir.

Su basmanı dışında beton kullanılmaz. Beton binaya oranla duvarların taşıyıcı olması ve daha az yer kaplaması ile daha çok kullanım alanı sunar.

Yaşam alanlarından azami ölçüde yararlanabilecek şekilde tasarımları yapılmaktadır. Dış görünüm modern ve estetiktir.

TEK KAT YA DA DUBLEKS

Son teknoloji ile üretilen bu hazır evlerin iç mekanları rahat, pratik ve konforludur. Sayısız dış görünüş seçeneği, cephe giydirmesi, iç duvar renkleri, kapı ve pencere seçenekleri, küvet, batarya, priz ve tavan aydınlatmaları ile zevkinize ve isteğinize uygun görünümde ev ve yapı sahip olmak mümkün olmaktadır. Hazır evler bir katlı veya dubleks şeklinde üretilebilir.

Tek aile için ufak, kalabalık aileler için geniş evler bulmak mümkündür. Aynı şekilde evin tipi konusunda da birbirinden farklı seçenekler mevcuttur.

Bunlardan villa, rezidans, çiftlik evi, dağ evi, bungalov, yazlık, kışlık, home office, ahşap ev, tasarım evleri, blok evler, ikiz villalar, garajlı veya garajsız konutlar, büyük cumbalı evler sadece bazılarıdır. Engellilere özel tasarlanabilir.

Tasarımlar üzerinde üretim öncesi anında değişiklikler veya ilaveler yapılabilir. Sadece konut değil, işyeri, ofis, şantiye binası, WC ve duş kabinleri, soyunma odaları, umumi mekan yapıları, imalathaneler, depolar, müdürlük binası, endüstri tesisi, spor salonları vb. gibi amaçlara yönelik de prefabrikler üretilir.

ORTALAMA ÖMÜR 50 YIL

Yıpranma payı düşük olduğundan bakım ve yenileme masrafları düşüktür. Ortalama ömürleri 40-50 yıl civarındadır.

İKİNCİ EL PİYASASI DA VAR

Tüm elemanlar birbiriyle uyumludur. Bu yüzden montajında en ufak bir sapma, aksaklık olmaz; elemanlar montajdan sonra da milimetrik olarak uyumlu bir bütün oluşturur.

Piyasası değerlidir, değerinden kaybetmez ve ikinci el piyasası oluştuğundan istenildiğinde satılabilme olanağı vardır. Örnek evler gezilip önceden görülebilmekte ve böylece prefabrik evler hakkında daha net bilgiler elde edilebilmektedir.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

Hadi hep beraber 2020 Prefabrik Ev Fiyat Listesi üzerinden bir iki örnek eve bir bakalım.

2020 Prefabrik Ev Fiyat Listesi;

55 m2 olan 2+1 Kampanyalı Prefabrik Ev şu anda 47.900 TL ‘den satışa çıkarılmıştır.

85 m2 olan 3+1 Kampanyalı Prefabrik ev ise şu anda 64.900 TL ‘den satışa sunulmaktadır.

Diğer prefabrik ev fiyatları ve detaylı bilgi için www.prefabrikevim.com adresini ziyaret edebilirsiniz.