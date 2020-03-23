2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu açıklandı

Birleşmiş Milletler 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu verilerine göre dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya oldu.
Finlandiya bu anlamda birinciliği başka ülkelere kaptırmazken; Türkiye, bu listeye 93'üncü sıradan giriş yaptı.
TÜRKİYE’NİN MUTLULUK ENDEKSİ DÜŞTÜ
Böylelikle Türkiye'nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinin düştüğü görüldü. Ülkemiz; 2019 yılında 79, 2018 yılında 74, 2017 yılında ise 69'uncu sırada yer aldı.
İŞTE DÜNYANIN EN MUTLU 10 ÜLKESİ
2020 yılında dünyanın en mutlu 10 ülkesi ise şu şekilde sıralandı:
1- Finlandiya
2- Danimarka
3- İsviçre
4- İzlanda
5- Norveç
6- Hollanda
7- İsveç
8- Yeni Zelanda
9- Avusturya
10- Lüksemburg