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2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu açıklandı

Buna göre Finlandiya, dünyanın en mutlu ülkesi olurken; Türkiye 93'üncü sırada yer aldı.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 17:11..
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Birleşmiş Milletler 2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu verilerine göre dünyanın en mutlu ülkesi yine Finlandiya oldu.

Finlandiya bu anlamda birinciliği başka ülkelere kaptırmazken; Türkiye, bu listeye 93'üncü sıradan giriş yaptı.

TÜRKİYE’NİN MUTLULUK ENDEKSİ DÜŞTÜ

Böylelikle Türkiye'nin diğer yıllara oranla mutluluk endeksinin düştüğü görüldü. Ülkemiz; 2019 yılında 79, 2018 yılında 74, 2017 yılında ise 69'uncu sırada yer aldı.

2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu açıklandı

İŞTE DÜNYANIN EN MUTLU 10 ÜLKESİ

2020 yılında dünyanın en mutlu 10 ülkesi ise şu şekilde sıralandı:

1- Finlandiya

2- Danimarka

3- İsviçre

4- İzlanda

5- Norveç

6- Hollanda

7- İsveç

8- Yeni Zelanda

9- Avusturya

10- Lüksemburg

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