2020 yılı MTV tablosu

Otomobil kullanıcılarının 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ne kadar olacağına dair meraklı bir bekleyişi vardı.

Vergiler ile harç ve cezalarda yapılan yıllık zamlarda referans olarak alınan 2019 yılı yeniden değerlendirme oranı belirlendi.

TÜİK verilerine göre; bu aran yüzde 22,58 olarak gerçekleşti.

Bu orana göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2020 yılı ödeme tablosu şekillendi.

EN DÜŞÜK 110 LİRA, EN YÜKSEK 50 BİN LİRA

2019 yılında 1-3 yaş araçlar için ödenen 861 liralık MTV, 2020 yılında 1055 liraya yükseliyor.

16 yaş ve yukarısında ise MTV 110 liraya kadar düşüyor.

Fiyatı 475 bin lirayı aşan taşıtların vergisi ise 1-3 yaşta 50 bin lira.

2020 YILI MTV TABLOSU