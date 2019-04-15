2020 yılında ülkemizdeki telefonlarda eSIM teknolojisi kullanılacak

Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldırabilecek bir teknoloji olan eSIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital eSIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyo

eSIM sayesinde birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor. Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu dijital teknoloji sayesinde depolama alanınızı da artırabiliyorsunuz.





2020'DE eSIM'LER GELİYOR

Haftasonu Teknoloji Zirvesi'nde konuşan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Aldığımız kurul kararıyla eSIM'ler konusunda operatörlerimiz önümüzdeki yıl şubat ayına doğru düzenlemeyi yapmış olacaklar. eSIM teknolojisi, 2020 itibariyle Türkiye'de de kullanılabilir hale geliyor olacak" dedi.

Elektronik SIM olarak tanımlanan, eSIM uygulamasının detaylarını da anlatan Karagözoğlu, "Kullanıcı telefonuna bir profil yükleyecek. Böylelikle operatör değişikliği yapmak istediğiniz zaman herhangi bir fiziksel SIM kart değişikliği yapmaksızın, elektronik SIM üzerinde, ilgili operatör üzerinden hizmet almaya başlanabilecek. Türkiye'de ithal etmeye başladığımız bir takım ürünlerde şu anda eSIM teknolojisi zaten gelmeye başladı. Türkiye'de de ilgili cihazlarda hem fiziksel hem de eSIM teknolojisi mevcut." ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ ALT YAPI ÖNCELİKLİ OLACAK

Alt yapının tamamen yerli ve milli olarak kurulmasının öncelikli hedefleri olduğunU söyleyen Karagözoğlu, "2020 yılında alt yapımız eSIM için hazır olmuş olacak. Burada BTK olarak bu alt yapının tamamen yerli ve milli olarak kurulmasını önceliklendiriyoruz. Operatörlerle bir araya gelerek bu süreci başlatmış durumdayız. Nesnelerin interneti dediğimiz yapıyı konuştuğumuz zaman burada artık nesne kavramı gündeme geliyor ve artık nesnelerin içinde fiziksel olarak bir SIM kart koymanız çok zor. Bunlar fabrikadan çıkarken kendi üzerlerinde elektronik SIM'lerle birlikte geldiği için ilgili ülkeye veya mekana geldiğinde direkt operasyona geçebilecekler ve siz bunu uzaktan da profil değişikliği yaparak, isterseniz operatör değişikliği yapabileceksiniz. Güvenlik önlemlerinin hepsini değerlendiriyoruz. Bu süreçte bütün koşullar için tedbirler alarak eSIM'leri halkımızın kullanımına açıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

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