2020 Yılının Erkek Spor Ayakkabı Trendleri

Spor kıyafetler ve spor ayakkabılar, yalnızca spor yapılırken ya da egzersizlerde giyilmekten çıkıp her yerde ve her zaman tercih edilir duruma geldi. Spor ayakkabılar, ayak sağlığına ve rahatlığına dikkat edenlerin olduğu kadar modaya ayak uydurup spor giyinenlerin de tercihi olmaya başladı. Çünkü spor ayakkabı giymek için klasik giyim tarzınızdan vazgeçmeniz gerekmiyor. Öyle ki artık gelinlik ve damatlıkların altında bile spor ayakkabılar görmeye başladık ve bu spor giyim tarzı hiç de yadırganmıyor. Siz de ayak sağlığını önemseyen erkeklerdenseniz, Pazar günü yürüyüşe çıktığınızda eşofmanlarınızın altına spor ayakkabı giyindiğiniz gibi yemekli bir toplantıya giderken de sade bir kombinle şık bir spor ayakkabı kullanabilirsiniz. Ya da yoğun iş temposunda, şehrin koşturmacasında günün yorgunluğunu, en azından ayaklarınızda, hissetmemek için çalışırken de spor ayakkabıları tercih edebilirsiniz. Hafif ve yumuşak tabanları, hava alan dış yüzeyleri, ayağı saran yapıları sayesinde spor ayakkabı ile geçirdiğiniz günler, hiç şüphesiz diğerlerinden çok daha konforludur. Son yılların sadeliğe ve sokak stiline evrilen modası, spor ayakkabıların kullanım alanlarını da hayli genişletmiş durumdayken siz de kendinizi bu konfordan alıkoymamalısınız. Artık her güne uygun şık tasarımlı spor ayakkabılar üretildiği gibi, spor ayakkabılarla kombinlenecek klasik kıyafetler de tasarlanıyor.

2020 Yılının En Çok Tercih Edilen Erkek Spor Ayakkabı Modelleri

Tüm zamanların sevilen giyim tamamlayıcılarından biri olan spor ayakkabılar için önümüze yüzlerce alternatif sunuluyor. Ünlü spor giyim markaları, sürekli yenilenen koleksiyonlarıyla, spor ayakkabı tutkusu olan erkekleri heyecanlandırıyor. Sizler için, bu yıl tercih edilen modellerden bazılarını inceledik: Adidas Spor Ayakkabı Modelleri: Adidas Ozweego ayakkabı; retro tasarımıyla 90’ları hatırlatıyor. Çorap gibi ayağı saran yapısıyla ve ekstra yastık desteğiyle de önemli ölçüde konfor sağlıyor. Oldukça yumuşak ve hafif olan bu ayakkabının siyah, gri ve beyaz renk seçenekleri bulunmakta. Günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz, Swift Run modeli de hafif tabanı ile tüm gününüzü konforlu geçirmenizi sağlayacak Adidas spor ayakkabı modellerinden biri. Adidas Superstar modeli ise bu yıl da en çok beğenilen modeller arasında geliyor. Burun kısmındaki kauçuk yapısı ve Superstar logosuyla diğerlerinden ayırt edilen bu model, ilk kez 70’lerde basketbol ayakkabısı olarak piyasa sürülmüş ve spor ayakkabı tutkunları tarafından hâlâ severek kullanıyor.

Nike Spor Ayakkabı Modelleri: Nike Court Royale, retro tarzı ve hafif yapısıyla günlük kullanım için uygun olan ve Nike’ın erkekler tarafından en çok tercih edilen modellerinden biridir. Nike spor ayakkabı modelleri arasında en popüler olanlardan biri de Nike Nightgazer modelidir. Bu model bilek desteği, kabartmalı taban yapısı ve file dış yüzeyiyle büyük ölçüde konfor sunar. Bu modeli uzun yürüyüş ve koşularda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Puma Spor Ayakkabı Modelleri: Klasik tarzda Puma spor ayakkabılarından oluşan Turino serisi, hafif eva tabanıyla konforlu bir yürüyüş deneyimi sunuyor. Puma Enzo Street, Puma Icra Trainer modelleri de erkeklerin günlük kullanım için en çok tercih ettiği modeller arasında geliyor. Puma’nın Helly Hansen serisi rahat ve sade tasarımlara sahip koşu ayakkabılarından oluşuyor.

Kombinlerin Tamamlayıcısı Erkek Spor Ayakkabıları

Egzersizlerin vazgeçilmezi olan spor ayakkabılar son yıllarda spor salonlarından taşıp sokağa, sokak stilinin her alanda benimsenmesiyle de günlük yaşamın tamamına yayıldı. Artık konforunuzdan ödün vermeden de klasik ve şık giyinebilir, birçok kombini spor ayakkabıyla tamamlayabilirsiniz. Böylelikle hem şık görünüp hem de spor ayakkabının konforunu yaşayabilirsiniz. Mesela arkadaş toplantılarında ya da hafta sonu gezilerinde çok renkli bir erkek spor ayakkabı ile renkli tişörtlerinizi kombinleyebilirsiniz. Nike Airmax, Skechers Oak Canyon, Adidas Rom ve Stan Smith Recon modelleri, canlı ve renkli tasarımlarıyla size enerjik bir görünüm kazandırabilir. Eğer resmî bir tarz oluşturmanız gerekiyorsa, alışılmışın çok dışına çıkmadan, klasik kombinlerinize siyah bir günlük spor ayakkabıyla hareket katabilirsiniz. Örneğin, Siyah bir Adidas Superstar ya da Adidas Terrex Boat ile bu klasik kombini oluşturabilirsiniz. Özel bir davete katılacaksanız, tarzınızı yansıtan şık ve hafif bir beyaz spor ayakkabı sayesinde daha dinamik ve sıra dışı görünebilirsiniz. Günlük aktivitelerde ve her türlü etkinlikte sportif görünmek isterseniz rahat bir kot pantolonla bilekli bir spor ayakkabı modelini ya da siyah dar paçalı pantolonla gri bir Adidas 3MC Vulc ayakkabıyı tercih edebilirsiniz. Bu kombinlerle hem tarz sahibi sportif kişiliğinizi yansıtacak hem de gün boyu uğraşmak zorunda kaldığınız bütün işlerin ağırlığını ayaklarınızda hissetmekten kurtulacaksınız.

Sağlıklı Spor Ayakkabı Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Modaya ve kombinlerinize uygun spor ayakkabıyı seçerken sağlık açısından da dikkat etmeniz gereken noktalar olduğunu unutmamalısınız. Ayaklarda ortaya çıkan sağlık problemleri, büyük ölçüde, yanlış ayakkabı seçiminden kaynaklanır. Her şeyden önce, ayak yapınıza uygun ve ayağınızın rahat edeceği bir model seçmelisiniz. Spor giyim firmaları her spor dalı için ayrı ayakkabı modelleri üretirken günlük kullanım için de özel ayakkabılar sunar. Spor sırasında kullanacağınız bir spor ayakkabı alacaksanız mutlaka yapacağınız spora uygun olan modeli seçmelisiniz. Aksi takdirde ciddi ayak ve tırnak problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Yanlış ayakkabı seçimi spordan alacağınız verimi de düşürecektir. Yürüyüş sırasında esnek ayakkabılar seçmelisiniz, yürüyüş yaparken giyineceğiniz ayakkabılar, taban ve topuk yastıklamasıyla desteklenmiş olmalı. Parmak ucuna ağırlık verilen sporlar için, yan yastıklaması olan ayakkabıları tercih etmelisiniz. Basketbol gibi sıçrama gerektiren sporlarda kullanacağınız ayakkabılar, bileği sarıp desteklemelidir. Salonlarda kullanacağınız spor ayakkabılar ise sert tabanlı ve esnek burunlu olmalıdır. Antrenman yaparken yastıklama desteği az olan hafif ayakkabılar seçmelisiniz. Spor ayakkabınızın nefes alan bir yüzeye sahip olmasına dikkat edin. Nefes almayan kalitesiz kumaş ve derilerden üretilen ayakkabılar, ayaklarınızın terlemesine, dolayısıyla kötü kokmasına ve hatta mantar hastalığına sebep olabilir. Çok dar ya da çok geniş spor ayakkabılar yerine ayak parmaklarınızın içinde rahatça hareket edebildiği, çorap gibi ayağı saran spor ayakkabılar tercih etmelisiniz. Eğer ayaklarınızla ilgili bir sağlık sorunu yaşıyorsanız ayakkabı seçiminden önce mutlaka bir doktora danışmalısınız.