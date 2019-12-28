2020’de 6 trilyon dolarlık siber saldırı gerçekleşecek

Bir varlığın yetkisiz erişimini açığa vurmak, değiştirmek, devre dışı bırakmak, imha etmek, çalmak veya yetkisiz erişim sağlamak için yapılan herhangi bir girişim olarak adlandırılan siber saldırılar, özellikle büyük şirketleri veya ülkeleri zaman zaman zor durumda bırakabiliyor.

Dünya, 2020’de 6 trilyon dolarlık siber saldırı riskine hazırlanıyor. Türkiye’de ise bilgisayarların yüzde 42’sinde kötü amaçlı yazılım bulunuyor. Ayrıca güvenlik bakımından yetersiz kalan bazı şirketler, siber korsanların ekmeğine yağ sürüyor.

2020’de siber saldırıların hedefinde IoT tabanlı akıllı cihazlar olduğunu belirten Berqnet Firewall, yeni yılda kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

700 MİLYON SİBER SALDIRI, 1 BUÇUK TRİLYON DOLAR ZARAR

Geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 700 milyon kişi siber saldırıların kurbanı oldu. Bu saldırılardan siber korsanlar 1,5 trilyon dolar gelir elde etti. Önümüzdeki yıl ise siber saldırılar sonucu açığa çıkan zararın dünya genelinde 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Berqnet Firewall’un derlediği verilere göre halihazırda Türkiye’de aktif internet kullanıcısı olan 60 milyon kişi de bu saldırılarla karşı karşıya.

EVİMİZE KADAR GİREN AKILLI CİHAZLAR SALDIRI ALTINDA

Dünyada halihazırda 17 milyar akıllı cihaz bulunuyor. Kapı zili, buzdolabı, aydınlatma, ısıtma, araba ve güvenlik sistemleri gibi birçok yerde hayatımıza temas eden IoT (Nesnelerin İnterneti) tabanlı akıllı cihazlar, siber saldırılar sonucu kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bireysel olarak da en çok zarar görülebilecek cihazlar olarak belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ BİLGİSAYARLARIN YÜZDE 42'SİNDE VİRÜS VAR

Türkiye bireysel bilgisayarlardaki kötü amaçlı yazılım kullanımında Çin ve Tayvan’ın ardından üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi. Aslında görüşünüş olarak bu virüslerin bilgisayarınıza zarar verdiğini söyleyemeyiz. Siber korsanlar genellikle bu virüsleri, kişisel bilgilerin çalınmasında kullanıyor ve bu işi sessizce arka planda yapıyor.

Ayrıca ücretli programları ücretsiz hale getiren crack dosyaları da güvenliğinizi tehdit ediyor.

KULLANDIĞINIZ ŞİFLERE DİKKAT EDİN

Kullanılan şifrelere baktığımızda, kullanıcıların şifre oluştururken dikkat etmeleri gereken kurallara pek de uymadığını görüyoruz. Bu nedenle siber korsanlar, birkaç denemeden sonra şifreleri kolayca çözebiliyor.

2019 yılı içerisinde en yaygın olarak kullanılan şifre ise '12345' oldu. Oldukça basit olan bu şifre, toplamda 2.8 milyon kullanıcı tarafından kullanıldı. Listenin ikinci sırasında '123456', üçüncü sırasında ise '123456789' yer aldı.

Listenin geri kalanına baktığımızda “test1”, “asdf”, “qwerty”, “iloveyou” gibi şifreler, yine en çok kullanılanlar arasına girdi.

Güvenlik araştırmacıları, insanların hatırlanması zor olan şifreler yerine, daha basit karakterlerden oluşan şifreleri tercih ettiğini söylüyor. Ancak uzmanlar, basit şifre kullananların büyük tehlike altında olduğunu belirterek uyarılarda bulunuyor.

Eğer siz de yukarıdaki şifrelerden herhangi birini kullanıyorsanuz, kendinize daha zor bir şifre oluşturmanızda fayda var.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.