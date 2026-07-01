2020'de cinsiyet değiştirmişti; Ünlü oyuncunun kasları dikkat çelti

Cinsiyet değiştirdikten sonra 2020’de yeni kimliğini açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page son pozlarıyla gündemde.

39 yaşındaki Oscar adayı oyuncu Elliot Page, bu hafta yaptığı yoğun boks antrenmanından paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Page, boks ringinde gömleksiz verdiği pozda belirgin karın kaslarını ve fit fiziğini sergiledi.

Oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada hayranlarından büyük ilgi gördü.

Oyuncu yaptığı açıklamada, boksun stresini atmasına yardımcı olduğunu, zihinsel olarak güçlenmesini sağladığını ve artık günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade etti.