2023'te yollara veda etmişti: Ford Fiesta geri dönebilir

Ford'un Avrupa pazarında en çok sevilen küçük hatchback modellerinden biri olan Fiesta'nın üretimden kaldırılması büyük bir boşluk oluşturmuştu.

Ancak müşterilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda şirketin bu popüler modeli yeniden hayata döndürme ihtimali üzerinde durduğu belirtiliyor.

FORD AVRUPA CEPHESİNDEN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, verdiği bir röportajda Fiesta ismine duyulan büyük sevginin farkında olduklarını dile getirdi.

Gelecekte konuyla ilgili heyecan verici haberler paylaşmayı umduklarını söyleyerek efsane modelin dönüşüne yeşil ışık yaktı.

Yeni nesil Fiesta'nın hangi güç ünitesiyle geleceği henüz netleşmese de markanın Avrupa'daki mevcut yatırımları bazı ipuçları veriyor.

Tam elektrikli veya hibrit motor seçeneklerinin bu yeni modelde kullanılması oldukça güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL PAZARLAR İÇİN YENİ PLANLAR YOLDA

Ford CEO'su Jim Farley de geçtiğimiz günlerde Avrupa için binek otomobillerin güçlü bir şekilde geri dönebileceğini ima etmişti.

Öte yandan şirketin Amerika Birleşik Devletleri pazarında uygun fiyatlı yeni elektrikli araçlar sunmak için hazırlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor.