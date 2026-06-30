2026-2027 Süper Lig takvimi belli oldu: Fikstür ne zaman çekilecek?

Yaz transfer döneminin hareketliliği devam ediyor.

Takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara devam ederken, gözler takımların sahaya çıkacağı tarihlere çevrildi.

TFF'nin duyurusuna göre, 2026-2027 sezonu 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Peki, Süper Lig’de fikstür çekimi ne zaman yapılacak?

Süper Lig’de fikstür çekimi ne zaman?

Takımların sezon rotasını belirleyecek olan fikstür çekiminin Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

Çekilecek kura ile birlikte hangi takımın hangi haftada derbi oynayacağı veya ilk maçına kiminle çıkacağı belli olacak.

Sezonun ikinci yarısı ne zaman başlıyor?

Kış arasının ardından ligin ikinci yarısı, 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla start alacak.

2026-2027 normal sezonu ise 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.