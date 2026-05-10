2026 ALES/1 sonuç ekranı: ALES sonuçları açıklandı mı

10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES/1) katılan binlerce aday, sınavın ardından sonuç tarihine odaklandı.

Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel soru için 150 dakika süre verildi.

Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, puanlarını öğrenebilmek için ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimini yakından takip ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyururken, adaylar sonuç ekranına ilişkin detayları araştırmaya başladı.

ÖSYM sınav takvimine göre 2026-ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ALES puanları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

