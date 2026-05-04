2026 ara zammı: Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi

Türkiye'de ekonomik veriler ve enflasyon rakamları yakından takip edilirken, asgari ücretli çalışanlar için "ara zam" umudu yeniden yeşerdi.

2026 yılı başında net 28 bin 75 lira olarak belirlenen rakam karşısında Temmuz ayı için bir iyileştirme beklentisi oluştu.

Türkiye’de 2022 ve 2023 yıllarında yıl ortasında asgari ücrete ara zam yapılmıştı. Ancak 2024 ve 2025’te bu uygulamaya gidilmedi.

2026 yılı verilecek olan karar, milyonlarca asgari ücretli çalışanın gündeminde.

Peki; Temmuz'da ara zam yapılacak mı? İşte yanıtı...

ASGARİYE "TEMMUZ" ZAMMI VAR MI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya hükümet yetkililerinden asgari ücrete ara zam yapılacağına dair resmi bir karar açıklanmadı.

Bakan Vedat Işıkhan, daha önceki açıklamalarında asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi yönündeki prensibi hatırlatmıştı.

Zam kararının Haziran'da netlik kazanması bekleniyor.