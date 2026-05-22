2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ev sahibi değişti
2026 Dünya Güreş Şampiyonası, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Barys Arena'da gerçekleştirilecek.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Dünya Güreş Birliği (UWW), 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkenin Kazakistan olarak değiştirildiğini duyurdu.
UWW'nin açıklamasına göre şampiyona, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde başkent Astana'daki Barys Arena'da gerçekleştirilecek.
7 YIL SONRA YENİDEN ASTANA'DA
Böylelikle Astana, 7 yıl sonra yeniden Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
BAHREYN'DE YAPILACAKTI
Organizasyonun daha önce Bahreyn'in Manama kentinde düzenleneceği açıklanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)