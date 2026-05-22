2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ev sahibi değişti

2026 Dünya Güreş Şampiyonası, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Barys Arena'da gerçekleştirilecek.

Dünya Güreş Birliği (UWW), 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkenin Kazakistan olarak değiştirildiğini duyurdu.

UWW'nin açıklamasına göre şampiyona, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde başkent Astana'daki Barys Arena'da gerçekleştirilecek.

7 YIL SONRA YENİDEN ASTANA'DA

Böylelikle Astana, 7 yıl sonra yeniden Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

BAHREYN'DE YAPILACAKTI

Organizasyonun daha önce Bahreyn'in Manama kentinde düzenleneceği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)