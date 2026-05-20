2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor: İşte turnuvada kullanılacak yapay zeka teknolojileri

Tarihin en çok izlenen futbol turnuvası olan Dünya Kupası, 2026 yılında daha önce hiç görülmemiş bir teknolojik dönüşüme sahne olacak.

Yapay zeka sistemleri, maç taktiklerini ve saha içi operasyonları tamamen yeniden şekillendirmek için ilk kez bu dev organizasyonda boy gösterecek.

Bu devrimsel adım sayesinde futbol sadece sahadaki oyuncuların değil, aynı zamanda gerçek zamanlı veri modellerinin ve canlı üç boyutlu simülasyonların da bir mücadelesine dönüşüyor.

Teksas'taki Dallas Stadyumu gibi devasa tesisler, çimlerin büyümesini teşvik eden aydınlatma sistemleriyle şimdiden bu teknolojik altyapının izlerini taşımaya başladı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TEKNİK ANALİZ DÖNEMİ

Turnuvada her takım, kendi özel yapay zeka modeline erişim sağlayarak rakiplerini çok boyutlu olarak analiz etme şansı yakalayacak.

Analistler, üç boyutlu avatarlar ve kısa video klipler aracılığıyla rakiplerin oyun kalıplarını derinlemesine inceleyecek.

FIFA ve Bank of America ile ortak bir çalışma yürüten teknoloji devi Lenovo, bu sistemin antrenörlere taktiksel değişikliklerin sonuçlarını önceden değerlendirme imkanı sunacağını belirtiyor.

Ayrıca oyuncular da kendi performanslarına dair tamamen kişiselleştirilmiş maç analizleri alarak eksiklerini hızlıca kapatabilecek.

Sistemin temelini oluşturan "Football AI Pro" adlı teknolojik altyapı, yüz milyonlarca FIFA veri noktasını anlık olarak analiz etme kapasitesine sahip.

Bu güçlü yazılım; pres, hareket, taktik ve geçişler dahil olmak üzere futbolla ilgili iki binden fazla farklı ölçütü aynı anda işliyor.

Bank of America'nın Küresel Araştırma ekibi, hazırladığı özel bir notta yapay zekanın spordaki eşitsizlikleri gidereceğine dikkat çekiyor.

Geçmişte sadece zengin kulüplerin ve ülkelerin sahip olduğu veri analizi avantajı, 2026 yılında tüm takımlara eşit bir şekilde sunulacak.

Bu demokratikleşme sayesinde sahaya çıkan her takım, teknolojik anlamda benzer şanslara sahip olarak yeteneklerini konuşturacak.

Böylece turnuvanın seyir zevki ve sahadaki rekabetin dozu daha önce hiç olmadığı kadar yükseğe çıkacak.

DEVASA BİR VERİ ÜRETİM MERKEZİ

Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek bu büyük organizasyon, toplam 16 farklı şehirde düzenlenecek.

48 takımın katılacağı ve yüz dört maçın oynanacağı genişletilmiş formatın açılış mücadelesi 11 Haziran'da futbolseverlerle buluşacak.

Turnuva boyunca elde edilecek verinin boyutları teknoloji uzmanlarını şimdiden heyecanlandırıyor.

SanDisk, sosyal medya paylaşımları ve mobil etkileşimlerle birlikte dev organizasyonun 90 petabayttan fazla veri üreteceğini öngörüyor.

Bu muazzam veri miktarı, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki veri hacminin tam 45 katına denk geliyor.

Bank of America ise toplam veri hacminin rekor kırarak 2 eksabayta ulaşmasını, yani yaklaşık 45 bin yıllık bir 4K videoya eş değer olmasını bekliyor.

DİJİTAL İKİZLER VE ÜÇ BOYUTLU OYUNCU TARAMALARI

Yeni teknolojiler sayesinde futbolcuların vücutları yaklaşık bir saniye gibi kısa bir sürede dijital olarak taranarak gerçeğe en yakın üç boyutlu versiyonları oluşturulacak.

Bu yenilik, ofsayt kararlarını çok daha kesin bir hale getirecek ve video yardımcı hakem sistemini taraftarlar için daha anlaşılır kılacak.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak on altı stadyumun her biri için "dijital ikiz" adı verilen canlı ve sanal kopyalar oluşturulacak.

Yetkililer bu sanal kopyalar üzerinden giyilebilir cihazlardan gelen verileri takip ederek kalabalıkların hareketlerini, güvenlik risklerini ve oyuncu sağlığını anlık olarak izleyecek.

ROBOT TAKSİLER VE İNSANSI ROBOTLAR SAHADA

Sadece stadyumların içi değil, çevreleri ve ev sahibi şehirler de büyük bir otonom teknoloji gösterisine sahne olacak.

7 farklı şirket, 10 ev sahibi şehirde robot taksi işletmeyi planlıyor ve taraftarlara maç günleri için sürücüsüz araç deneyimi sunuyor.

Bu alanda en büyük varlığa sahip olan Waymo, 7 şehirde halka açık yolculuklar gerçekleştirirken diğer üç şehirde de test sürüşlerine devam edecek.

Ulaşımın yanı sıra stadyum operasyonlarında, lojistik aşamalarında ve güvenlik önlemlerinde de ileri düzey robotlar görev alacak.

Hyundai Motor Grubu, stadyum içi operasyonlar ve taraftar etkileşimi için Boston Dynamics'in ürettiği Atlas ve Spot robotlarını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirlerde sahaya sürecek.

Meksika ise stadyum güvenliği ve acil müdahale görevlerini özel olarak geliştirilen yüksek donanımlı robot köpeklere emanet etmeyi planlıyor.

SPORUN GELECEĞİNDE İNSAN VE YAPAY ZEKA İŞ BİRLİĞİ

Yapay zekanın spor dünyasındaki ayak sesleri, farklı branşlardaki erken dönem uygulamalarla zaten bir süredir duyuluyordu.

Örneğin profesyonel beyzbol takımı Oakland Ballers ile Norveçli futbol takımı HamKam FC, oyun içi kararları desteklemek için yapay zekayı kullanan öncü ekipler arasına girdi.

Amerikan futbolu ligi NFL'deki antrenörler de oyunun gidişatına ve saha pozisyonuna bağlı olarak filtrelenmiş görüntüleri anında alarak stratejilerini yeniliyor.

PwC'nin yayınladığı rapora göre tüm bu teknolojilerin asıl amacı, insanların ilham verme ve liderlik etme gibi temel yeteneklerine odaklanmasını sağlayarak sporun büyüsünü daha da artırmak olarak görülüyor.