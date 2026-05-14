2026 Jeep Avenger tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Stellantis grubunun popüler modeli Jeep Avenger, Avrupa pazarındaki başarısını estetik ve teknolojik bir makyaj operasyonuyla taçlandırıyor.

Bugüne kadar 270 binden fazla satan araç; artık benzinli, hibrit, tamamen elektrikli ve dört tekerlekten çekişli donanımlarıyla yollara çıkacak.

TASARIMDA MODERN DOKUNUŞLAR

Makyaj operasyonuyla birlikte güncel Jeep ailesine doğrudan yaklaştırılan Avenger, yeni tampon tasarımıyla Compass modelini andırıyor.

Orijinal boyutlarını koruyan modele 17 ile 18 inçlik yeni jantlar ve "Forest" ile "Bamboo" isimli iki yeni renk seçeneği ekleniyor.

Dört tekerlekten çekişli 4xe versiyonu ise kırmızı detayları, özel koruma parçaları ve yerden daha yüksek yapısıyla ailenin diğer üyelerinden görsel olarak ayrılıyor.

Bu özel macera versiyonunda tamamen yıkanabilir dayanıklı bir kabin döşemesi de sunuluyor.

İÇ MEKANDAKİ YENİLİKLER

İç mekanda kalite algısını artıran Jeep, kapı panellerinde daha yumuşak malzemelere ve yeni kumaş döşemelere yer verdi.

Teknolojik yenilikler kapsamında standart hale getirilen LED matrix far sistemine 360 derecelik ön kamera sistemi eşlik ediyor.

Aracın merkezinde yer alan 10.25 inçlik bilgi-eğlence sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarını sunmaya devam ediyor.

Bu gelişmiş multimedya altyapısı, uzaktan yazılım güncellemelerini de sorunsuz bir şekilde destekliyor.

YENİ JEEP AVENGER AVRUPA FİYATI

Yenilenen model, mevcut donanımların yanına 6 ileri manuel şanzımanla eşleşen 1.2 litrelik turbo benzinli yeni bir içten yanmalı motor seçeneği ekliyor.

Tamamen elektrikli versiyon ise 54 kWh kapasiteli bataryasıyla 400 kilometreye varan menzilini korumayı başarıyor.

Serinin güçlü seçeneklerinden olan 48V destekli e-Hybrid ve 145 beygir güç sunan AWD sürüşlü Avenger 4xe modelleri de ürün gamındaki yerini alıyor.

Avrupa pazarında 25 bin 700 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Avenger'ın Türkiye'ye geliş tarihi ise henüz belli değil.