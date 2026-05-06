2026 Kia XCeed yakında tanıtılacak: İşte öne çıkan özellikleri

Kia, kompakt crossover modeli XCeed için başlattığı makyaj operasyonuyla aracın tasarımını büyük ölçüde güncelledi.

Slovakya tesislerinde üretilecek olan bu yeni model, estetik açıdan markanın modern çizgilerine kavuşarak daha şık bir görünüme sahip oldu.

DIŞ TASARIMDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Aracın ön yüzünde markanın yeni tasarım dili kullanılarak dikey LED farlar ve klasik kaplan burnu ızgara bir araya getirildi.

Arka bölümde ise eski hatchback görünümü geride bırakılarak daha dik bir bagaj kapağı ve tek parça stop lambaları tercih edildi.

İç mekanda en çok dikkat çeken detay, 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ile multimedya ekranını birleştiren devasa yekpare panel oldu.

Fiziksel tuşlarını koruyan yeni bir direksiyon tasarımına kavuşan modelin motor seçeneklerinin önümüzdeki günlerde yapılacak resmi tanıtımda açıklanması bekleniyor.